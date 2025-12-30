У берегов Турции два танкера подали сигналы о помощи

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сигналы поступили от судов под флагом Азербайджана и под флагом Турции, передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber.

Отмечается, что суда находятся в районе Флория.

В начале декабря у турецких берегов совершили атаку на российское судно Midvolga 2 с помощью воздушного беспилотника.

До этого два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за нападения на танкеры в Черном море.