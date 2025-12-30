Расследование в отношении Маркаряна по статье о реабилитации нацизма завершено

Tекст: Алексей Дегтярёв

Маркаряну предъявлено обвинение по статьям «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет» и «Одобрение преступления, установленного приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет», указали в ведомстве, передает ТАСС.

Дело передали для направления в суд.

В ноябре Маркаряна обязали выплатить штраф в 15 тыс. рублей за публикацию видео с пропагандой психотропных веществ.

В августе против него завели дело о реабилитации нацизма. Тогда же его арестовали.