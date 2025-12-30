КТК приостановил перевалку нефти из-за шторма

Tекст: Алексей Дегтярёв

КТК 29 декабря приостановил работу по перевалке нефти на морском терминале из-за неблагоприятных погодных условий, передает ТАСС.

Кроме этого, консорциум остановил прием нефти от грузоотправителей, поскольку вместимость резервуаров подошла к пределу. Представители компании сообщили, что все грузоотправители были своевременно проинформированы о текущей ситуации и ограничениях.

В пресс-службе консорциума подчеркнули, что ритмичность отгрузок нефти также нарушена последствиями недавней террористической атаки безэкипажным катером на второе выносное причальное устройство (ВПУ-2).

ВПУ-2 оказалось серьезно повреждено и эксплуатироваться не может – после этого грузовые операции ведутся только через первое выносное причальное устройство (ВПУ-1).

Кроме того, на терминале КТК продолжаются ремонтные работы на третьем причале, которые осложнены тяжелыми зимними метеоусловиями.

Ранее в декабре плохая погода сорвала проведение ремонта на третьем выносном причальном устройстве (ВПУ-3) КТК в Новороссийске.