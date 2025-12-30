Лукашенко помиловал 22 человека в преддверии Нового года

Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек в преддверии Нового года

Tекст: Вера Басилая

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек, сообщает Пул Первого.

Из этого числа 20 человек были осуждены за преступления экстремистской направленности, среди них 15 женщин и семь мужчин. Известно также, что 11 из помилованных имеют несовершеннолетних детей.

Все помилованные обратились к главе государства с личными ходатайствами, признали свою вину и выразили раскаяние в совершенных поступках. Решение Лукашенко носит гуманитарный характер, а также учитывает интересы семей и положительные характеристики осужденных, подчеркнули в сообщении.

Ранее белорусские власти передали на Украину 114 человек, среди которых оказались известные оппозиционеры, еще девять человек отправились в Литву.

До этого Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

В числе помилованных оказались оппозиционеры Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико.