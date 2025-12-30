Bloomberg: Citigroup потеряет от продажи Ситибанка 1,1 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Citigroup должен понести убыток примерно в 1,1 млрд долларов после уплаты налогов от продажи оставшихся активов в России Renaissance Capital, передает Bloomberg.

Банк учтет оставшиеся операции как «удерживаемые для продажи» уже в четвертом квартале, а завершить переход прав собственности на AO Citibank планируется в первой половине 2026 года.

Citigroup на протяжении нескольких лет сокращал свое присутствие на российском рынке на фоне санкций со стороны США и Евросоюза. В 2022 году компания объявила о сворачивании розничного и локального корпоративного бизнеса, а также о прекращении почти всех институциональных банковских услуг. По информации самого банка, оставшиеся операции касались только выполнения обязательств по юридическим и регуляторным вопросам.

Согласно заявлению Citigroup, потери связаны преимущественно с валютными корректировками, однако на итоговую сумму могут повлиять дальнейшие изменения на валютном рынке.

В Citigroup добавили: «Реализация оставшегося бизнеса в конечном итоге принесет выгоду по показателю капитала CET1 за счет исключения связанных с ним активов, взвешенных с учетом риска».

Ранее президент России Владимир Путин разрешил компании «Ренессанс капитал – финансовый консультант» приобрести 100% акций российского Ситибанка, которые ранее принадлежали Citigroup Netherlands B.V.