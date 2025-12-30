  • Новость часаПремьер Пакистана назвал «гнусным актом» атаку на резиденцию Путина
    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии
    Медведев: Вонючему ублюдку Зеленскому придется прятаться до конца жизни
    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения
    Из петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    Попытка Украины атаковать резиденцию Путина глубоко обеспокоила Индию
    Глава «Справедливой России» призвал ликвидировать Зеленского
    Медведев назвал главный итог 2025 года
    30 декабря 2025, 10:24 • Новости дня

    Венесуэла начала останавливать нефтяные скважины из-за блокады США

    Венесуэла начала останавливать нефтяные скважины из-за блокады США
    @ Jose Bula Urrutia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венесуэльские власти начали останавливать скважины в крупнейшем нефтяном регионе страны из-за нехватки хранилищ и американской блокады.

    Власти и руководство государственной компании Petroleos de Venezuela SA начали отключать скважины в поясе Ориноко из-за нехватки мест хранения нефти и нарастания нераспределенных запасов, пишет Bloomberg.

    С 28 декабря компания приступила к закрытию месторождений в регионе, где находятся крупнейшие в мире запасы нефти. Сокращение добычи должно составить не менее 25%, до уровня 500 тыс. баррелей в день, что соответствует снижению на 15% от общего объема добычи нефти в стране, который составляет 1,1 млн баррелей в сутки.

    Источник отметил, что отключение скважин считается крайней мерой, так как перезапуск требует значительных расходов и сложных технических решений. Остановка началась с самых тяжелых нефтей в районе Хунин, затем предполагается перейти к участам Аякучо и Карабобо, где добывается менее тяжелая нефть. Решение о сокращении добычи приняли 23 декабря, а практическая реализация стартовала через несколько дней.

    Китай остается основным покупателем венесуэльской нефти. В начале месяца американский президент Дональд Трамп объявил о военно-морской блокаде Венесуэлы, объяснив это необходимостью борьбы с наркокартелями. Представители правительства и Petroleos de Venezuela SA пока не прокомментировали ситуацию.

    Также Трамп объявил венесуэльское руководство иностранной террористической организацией. Он отдал приказ на блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    29 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина

    Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома выразил свою реакцию на атаку БПЛА Киева на государственную резиденцию российского лидера.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

    В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

    Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.

    29 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.

    Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.

    29 декабря 2025, 18:10 • Видео
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    29 декабря 2025, 22:19 • Новости дня
    Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина
    Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции российского лидера Владимира Путина, заявив, что сейчас «неподходящее время» для подобных выпадов на фоне переговоров о прекращении вторжения Москвы.

    «Знаете, кто мне об этом сказал? Президент [России Владимир] Путин рано утром заявил, что на него было нападение. Это никуда не годится», – приводит слова Трампа в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде агентство Barrons.

    Американский лидер добавил, что он «очень зол по этому поводу».

    «Сейчас деликатный период. Сейчас неподходящее время. Одно дело идти в наступление, когда вы наступаете, а другое дело – атаковать его резиденцию. Сейчас очень неподходящее время для всего этого», – добавил глава Белого дома.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    29 декабря 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях

    Политолог Скачко: Для референдума о территориальных уступках Украины необходимо давление США

    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США. Вероятно, Банковая будет искать варианты, чтобы удовлетворить требования Вашингтона, но и оставить у власти нынешнюю команду, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов выступить перед Радой.

    «Владимир Зеленский не может делегировать решение вопроса о территориальных уступках Верховной раде. Конституция Украины запрещает менять границы страны любым способом, кроме «всеукраинского референдума». А парламент, являющийся сейчас единственным более-менее легитимным органом, в отличие от президента, лишь назначает плебисцит», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Для проведения референдума нужно отменить военное положение. Но тогда придется организовать и президентские выборы. Для Зеленского это будет означать конец политической карьеры и запуск уголовных расследований. Такой сценарий Банковая запустит только при давлении главы Белого дома Дональда Трампа. Но США пока не говорят о подобном развитии событий», – напомнил он.

    «Думаю, этот сценарий возможен, если Россия ускорит освобождение населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. Таким образом Москва пополнит территориальный фонд. А Вашингтон или другие влиятельные внешние акторы смогут убедить Зеленского провести референдум о согласии с результатами плебисцитов, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в 2022 году», – полагает спикер.

    «Впрочем, я не исключаю, что Банковая примется искать лазейки в законодательстве и пытаться расширено трактовать положения конституции. В этом случае ситуация представляется трудно прогнозируемой. Сейчас невозможно предположить, на какие ухищрения пойдет Киев, чтобы угодить требованиям США и оставить Зеленского с основным костяком его команды у власти», – пояснил эксперт.

    Ранее Трамп заявил, что готов отправиться в Киев, чтобы выступить перед Радой, если это приведет к территориальным уступкам с украинской стороны и урегулированию конфликта, пишет New York Post. Об этом он сказал после встречи с Зеленским во Флориде, добавив, что мир «ближе, чем когда-либо».

    «Я хочу заключить сделку, и мне необязательно придется лететь в Киев. Но я предложил приехать и выступить перед украинским парламентом. Я не знаю, поспособствует ли это урегулированию, но, думаю, вероятно, поможет», – сказал президент США.

    В целом, глава Белого дома заявил, что встреча прошла «замечательно». Делегации обсудили «практически все вопросы», удалось достичь взаимопонимания по 95% проблем урегулирования. Нерешенными остались один-два пункта мирного плана. В их числе вопрос о принадлежности Донбасса. По словам Трампа, Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий.

    В этой связи политолог Федор Лукьянов указал, что встреча Трампа и Зеленского не внесла ничего нового в вопрос территориальных уступок. «Хотя президент США постоянно говорит о необходимости как можно быстрее заключить мир, фактически он снова дает время российским Вооруженным силам решать вопросы своими средствами», – написал он в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Зеленский может попытаться вынести вопрос передачи территорий на референдум, чтобы снять с себя ответственность, считает, в свою очередь, Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Потом на выборах он начнет говорить: «Дорогие украинцы, это вы самолично сдали Донбасс, это не моя ответственность». А если это так, то мы наблюдаем старт предвыборной кампании Зеленского», – отметил политолог в Telegram-канале.

    Ранее президент России Владимир Путин в беседе с командованием отметил быстрые темпы освобождения территорий в зоне СВО. «Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям», – подчеркнул он. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские успехи поменяли повестку встречи Трампа с Зеленским.

    29 декабря 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине

    Песков: Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине

    Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва согласна с мнением президента США Дональда Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры перешли в финальную фазу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что стороны конфликта на Украине приблизились к урегулированию, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Москва разделяет оценку Трампа, подчеркнув, что «переговоры находятся на финальной стадии».

    Песков также сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится «в самое ближайшее время» после переговоров Трампа с Владимиром Зеленским. Он отметил, что только после получения информации от США Кремль сможет оценить итоги встречи между Трампом и Зеленским во Флориде.

    Ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго.

    Трамп заявил, что Владимир Путин выступает против прекращения огня на Украине без заключения полноценного мирного соглашения. Президент США поддержал позицию российского лидера.

    29 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    Политолог: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу

    Политолог Корнилов: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу

    Политолог: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом гримасничал и корчил рожицы. Однако он не стал перечить президенту США или опровергать его заявления с реалистичными оценками ситуации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «Участники состоявшихся в воскресенье во Флориде переговоров – от самого Дональда Трампа и до Урсулы фон дер Ляйен и других европейских политиков, присоединившихся по телефону, – говорят о прогрессе», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что до начала встречи западная пресса писала о главной цели визита Зеленского – убедить главу Белого дома «переключить свое внимание на давление на Россию».

    По мнению собеседника, на деле Зеленский ехал в Штаты с отчетом. «Трамп, по всей видимости, отвел ему дедлайн для заключения сделки. Зеленский пытался рассказать, какая Киевом проделана работа, а также обвинить Москву в якобы срыве «замечательных мирных планов», которые выработали украинские представители совместно с европейцами», – считает эксперт.

    Однако задумка провалилась. «Зеленского, видимо, осадили», – добавил Корнилов, указав на поведение того во время пресс-конференции: «хотя он гримасничал и корчил рожицы, пока выступал американский лидер, но не стал перечить Трампу или опровергать его довольно громкие заявления».

    «Президент США, между тем, озвучил реалистичные оценки ситуации на Украине: и о том, что Россия не обстреливает Запорожскую АЭС, и о готовности Москвы помогать Украине и желании видеть постсоветскую страну процветающей после окончания конфликта», – перечислил спикер.

    По его мнению, принципиально важными являются и слова Трампа о том, что если сейчас Украина не согласится на мирные условия, в частности, на оставление российских территорий, то дальше ВС России будут продвигаться еще стремительнее, и дальнейшие позиции украинской стороны станут только хуже.

    «При этом Зеленский попытался откровенно обмануть главу Белого дома, когда заявил о том, что он не может вывести войска из Донбасса без согласия народа, без референдума, – добавил собеседник. – Приказ о выводе войск отдается Генштабом и лично верховным главнокомандующим. Никаких референдумов, решений Верховной рады или отдельных законов не требуется».

    Как бы то ни было, по оценкам Корнилова, телефонный разговор Владимира Путина и Трампа, состоявшийся незадолго до мероприятий во Флориде, повлиял на ход встречи. «Если взять на вооружение риторику Трампа, то можно сказать, что беседа лидеров России и США на 84,5% определила позицию Трампа», – сыронизировал эксперт и добавил, что «глава Белого дома для того и звонил российскому коллеге, чтобы уточнить позицию Москвы, обсудить возможные компромиссы и пункты, с которыми Россия не согласна».

    Напомним, в воскресенье прошли переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. На встрече стороны обсудили положения мирного плана, который разработали Европа и Украина. По итогам чуть более чем двухчасовых контактов американский лидер и Зеленский выступили на пресс-конференции.

    «Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили – кто-то сказал бы, на 95%, – я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», – сказал глава Белого дома. По его словам, нерешенным остается территориальный вопрос. Украине может понадобиться согласовать мирный план в Раде или через референдум, предположил Трамп.

    Он добавил, что понимает нежелание Москвы соглашаться на временное прекращение огня ради проведения референдума на Украине. Президент также подчеркнул: Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий. Отметим, в субботу Владимир Путин заявил, что заинтересованность Москвы в выводе украинских войск с освобожденных населенных пунктов «сводится к нулю», так как ВС России успешно продвигаются в зоне боевых действий.

    Зеленский оценил прогресс переговоров в процентах. По его словам, план из 20 пунктов согласован на 90%, гарантии безопасности между Украиной и США – на 100%, гарантии безопасности между Украиной, США и Европой – «почти на 100%». Трамп же заявил, что решающую роль в вопросе гарантий должна будет играть Европа, Вашингтон окажет ей поддержку.

    Отдельно Трамп затронул тему Запорожской АЭС. Он отметил, что работа по запуску станции может начаться в ближайшее время. «Президент Путин фактически работает с Украиной над ее запуском. В этом смысле он ведет себя очень хорошо. Он хочет, чтобы она была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем», – сказал американский лидер.

    Также он выразил уверенность, что Москва в случае решения кризиса с Украиной будет готова помогать этой стране. «Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Это звучит немного странно, но я объяснял [Зеленскому], что президент Путин очень великодушно относится к успеху Украины, в том числе к [идее поставлять] электроэнергию и другие товары по очень низким ценам», – рассказал глава Белого дома.

    Напомним, перед встречей Трамп позвонил Путину. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что американский политик внимательно выслушал аргументы Путина и оценки Москвы по возможным путям урегулирования конфликта. Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий.

    Кроме того, Путин поддержал предложение США продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».

    29 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп сообщил Путину о результатах переговоров с Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго передал российскому лидеру сведения о содержании переговоров через своих советников.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Дональд Трамп вместе с рядом своих ключевых советников подробно проинформировали российского лидера Владимира Путина об итогах переговоров с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, во время разговора Трамп и члены его команды не ограничились общими формулировками, а изложили в деталях основные результаты обсуждений, которые прошли в Мар-а-Лаго при участии украинской делегации.

    Представитель Кремля подчеркнул, что разговор носил подробный и откровенный характер.

    Точные нюансы передачи информации, а также конкретные детали самого общения между сторонами Ушаков раскрывать не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что киевский режим регулярно прибегает к провокациям после перехода переговорного процесса в стадию принятия решений.

    Ранее Трамп дал совет главе киевского режима заключить сделку сейчас по итогам переговоров. В то же время он отметил, что в ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума по пунктам мирного плана.

    29 декабря 2025, 22:08 • Новости дня
    Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина «пощечиной» Трампу

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака Киева на резиденцию Владимира Путина стала пощечиной президенту США Дональду Трампу, который прилагает усилия для спасения остатков Украины.

    Атака Киева на резиденцию президента России Владимира Путина стала «пощечиной» президенту США Дональду Трампу, который, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, предпринимает попытки «спасти остатки Украины», передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что сейчас внимание США и других стран сосредоточено на поиске путей для урегулирования ситуации на Украине, однако действия Киева подрывают мирные усилия и отличаются беспрецедентной жестокостью.

    По мнению Захаровой, кровавые и террористические действия Киева не являются чем-то новым для России, и Москва неоднократно заявляла об этом публично. Представитель МИД также заявила, что Зеленский уже не впервые столь неуважительно обращается с мировыми лидерами, в том числе с предыдущей администрацией в США.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и не ожидал такой атаки. Трамп отметил, что нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Лавров объявил о пересмотре переговорной позиции России после этой атаки.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    29 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о смене подходов к переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что Москва планирует скорректировать свою позицию по переговорам из-за атак БПЛА на резиденцию.

    Позиция России относительно переговоров по урегулированию ситуации на Украине будет пересмотрена после дроновых атак на резиденцию главы государства, передает ТАСС слова помощник президента России Юрия Ушакова

    Помощник президента подчеркнул, что российский лидер четко донес эту позицию до своего американского коллеги в ходе диалога.

    «Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко», – сказал Ушаков.

    Помощник Путина добавил, что американцы должны отнестись к этому с пониманием, и напомнил о недопустимости государственного терроризма со стороны Киева, который, по его словам, вынуждает Россию менять подходы к переговорам по конфликту на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что киевский режим регулярно прибегает к провокациям после выхода процесса мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине на стадию принятия решений.

    Дональд Трамп посоветовал главе киевского режима заключить сделку по итогам переговоров. Переговоры в Соединенных Штатах с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского оставили многие аспекты украинского конфликта неурегулированными.

    Во время переговоров по Украине Дональд Трамп сообщил, что перемирие и остановка огня для проведения референдума не обсуждаются.

    29 декабря 2025, 19:14 • Новости дня
    Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине

    Белый дом: Трамп провел положительный разговор по Украине с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп провел позитивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    «Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным касательно Украины», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    При этом никаких конкретных деталей обсуждения предоставлено не было.

    Накануне Путин и Трамп провели переговоры, которые длились 1 час 15 минут, и обсудили возможные шаги для урегулирования ситуации на Украине.

    Трамп заявил о понимании позиции Путина по Украине.

    30 декабря 2025, 05:15 • Новости дня
    Западные СМИ отметили отсутствие торжественной встречи Зеленского в США
    Западные СМИ отметили отсутствие торжественной встречи Зеленского в США
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Зачастивший за советами в Вашингтон глава киевского режима Владимир Зеленский, по оценках зарубежных СМИ уже научился себя сдерживать в зарубежных поездках, даже когда в США его принимают не так радушно, как глав других государств.

    Недавний визит Зеленского в США обошелся сдержанным приемом украинского гостя, что западные СМИ спроецировали на личные отношения двух политиков, заподозрив очередной охлаждение лидера США Дональда Трампа к украинскому гостю.

    «В конце концов, Путина в августе встретили в Соединенных Штатах со всеми церемониями: Трамп ждал его в конце красной ковровой дорожки на Аляске. Когда же Зеленский прибыл во Флориду в эти выходные, красной ковровой дорожки и никакого приветствия вообще не было. Это несоответствие – и хрупкость американо-украинских отношений, которую оно символизирует не осталось незамеченным ни украинским, ни российским лидерами», – отметила британская Telegraph.

    Зарубежные СМИ всё чаще отмечают усталость в том числе Трампа от урегулирования украинского конфликта, который он неоднократно называл самым сложным из всех.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, несмотря на открытый оптимизм сторон, переговоры в Вашингтоне не привели к прорывам по ключевым вопросам. Дональд Трамп ранее допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине, но при этом заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

    29 декабря 2025, 19:42 • Новости дня
    Ушаков: Путин обратил внимание Трампа на атаку Киева на свою резиденцию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом отдельно указал на атаку Киева на государственную резиденцию в Новгородской области, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Ушаков подчеркнул: «Владимир Путин обратил внимание своего коллеги, обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области», передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Министр иностранных дел РФ также заявил о пересмотре переговорной позиции России после атаки украинских беспилотников на резиденцию Путина. По его словам, Россия продолжает переговоры с Соединенными Штатами по Украине, несмотря на атаку ВСУ.

    29 декабря 2025, 19:22 • Новости дня
    Ушаков подтвердил проведение нового разговора между Путиным и Трампом

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый разговор

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся новый телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Как было условлено, сегодня между российским и американским президентами проведен очередной телефонный разговор», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине.

    Накануне Путин и Трамп провели переговоры, которые длились 1 час 15 минут, и обсудили возможные шаги для урегулирования ситуации на Украине.

    29 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    Стало известно о планах Нетаньяху получить разрешение США на удары по Ирану

    WP: Нетаньяху попытается убедить США поддержать удары по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен во время вечерней встречи с президентом США Дональдом Трампом добиться от Вашингтона разрешения на удары по иранским ракетным объектам, сообщает The Washington Post (WP).

    Источники WP заявляют, что Иран по-прежнему представляет важнейшую угрозу для интересов Израиля в регионе, передает ТАСС.

    По сведениям издания, израильский премьер попытается получить согласие США либо на удары израильских вооруженных сил по целям в Иране, либо на непосредственное участие американской армии. Кроме того, планируется поднять вопрос ужесточения позиции Белого дома в отношении сектора Газа и получить от Трампа гарантии, что ХАМАС будет полностью разоружен до вывода израильских войск, что предусмотрено вторым этапом мирного плана главы США.

    Вместе с тем журналисты издания отмечают, что шансы на достижение этих целей невелики. По информации WP, Трамп не склонен к эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сосредоточен на продолжении собственной миротворческой программы.

    В начале декабря Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белый дом.

    29 декабря 2025, 19:10 • Новости дня
    Политолог: Сильная переговорная позиция России помешала планам Зеленского во Флориде

    Политолог Ткаченко: Зеленский не решил ни одного вопроса, ради которых ехал в США

    Политолог: Сильная переговорная позиция России помешала планам Зеленского во Флориде
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп согласился с принципиальными установками Москвы: временное перемирие под предлогом референдума приведет лишь к затягиванию конфликта на Украине. Не исключено, что президент США утвердился в этой позиции после телефонного разговора с Владимиром Путиным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя итоги переговоров главы Белого дома и Владимира Зеленского.

    «Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского не привели к какому-то прогрессу», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он обратил внимание на «язык тела» политиков: ухмылки, жесты и реакции.

    «Президент США был несколько раздражен. Чувствовалось, что ему надоело происходящее, и он хотел бы побыстрее освободиться, но все никак не удается. В Зеленском читалась неудовлетворенность тем, что он фактически ни один вопрос, ради которого ехал в Штаты, не решил», – уточнил собеседник.

    «Так, ему не удалось получить четких гарантий безопасности для Украины, – пояснил эксперт. – Глава Белого дома намерен выстроить такую модель, при которой ключевым институтом обеспечения безопасности была бы Европа. Однако до конца не ясно, как это будет работать и согласовываться с Россией. Любые гарантии возможны только в том случае, если Москва даст на них согласие».

    По оценкам Ткаченко, Зеленский также пытался сохранить видимость суверенитета хотя бы на части территории Украины, откуда «может начаться следующий этап борьбы с Россией». «Если у него в итоге не получится достичь желаемого, он рискует потерять европейскую поддержку», – добавил собеседник, уточнив, что эта тема после переговоров во Флориде «не получила ни прояснения, ни развития».

    В то же время Зеленский продолжил продвигать идею референдума как способа решения территориального спора. «Мне кажется, он настаивает на его проведении по нескольким причинам. Во-первых, референдум нужно долго организовывать. Во-вторых, Зеленский надеется, что ЦИК или те структуры, которые станут подводить его итоги, будут «ручными» и обеспечат нужный результат», – рассуждает аналитик.

    Наконец, Зеленский не хочет брать на себя ответственность за неизбежную потерю Донбасса и стремится переложить это на самих украинцев, отметил спикер. «Такая ситуация в шахматах называется цугцванг: что бы он ни сделал, позиция в любом случае ухудшается. Поэтому Зеленский избрал тактику – вести разговоры о референдуме, но не проводить его. Как только какое-то решение будет принято, его политический закат ускорится», – указал эксперт.

    «Примечательно мнение Трампа по этому вопросу. Президент США допускает, что Москва, Киев и Вашингтон смогут договориться об урегулировании, а решение «проштампует» Верховная рада», – напомнил Ткаченко. Впрочем, американский лидер считает, что может понадобиться и референдум.

    Ключевое, что глава Белого дома согласился с принципиально важными установками Москвы: временное перемирие под предлогом голосования приведет лишь к затягиванию конфликта, акцентировал политолог. Он не исключает, что Трамп утвердился в этой позиции после телефонного разговора с Владимиром Путиным. «У России сильные переговорные позиции, подкрепленные успехами на фронте. Кроме того, у нас есть грустный опыт общения с Киевом по вопросу перемирий», – пояснил спикер.

    «Все понимают, что разговоры Зеленского о референдуме – это обман, затягивание переговоров. Европа и Украина, которые сейчас проигрывают, хотели бы сохранить неопределенность с тем, чтобы потом либо в дипломатическом плане перетолковать итоги, либо собраться с силами и возобновить боевые действия. Москва же выступает за окончательное разрешение кризиса», – уточнил спикер.

    Таким образом, стремление к миру, которое высказывают и Путин, и Трамп, обоюдное. Пока Киев и Брюссель выбирают путь эскалации, Москва и Вашингтон настроены обсуждать и другие темы помимо Украины. Речь о двух ключевых аспектах – это безопасность и экономика. «Глобальные вопросы, которые не решаются несколько лет, могли бы получить импульс в двустороннем диалоге России и США», – заключил Ткаченко.

    Напомним, в воскресенье прошли переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. На встрече стороны обсудили положения мирного плана, который разработали Европа и Украина. По итогам чуть более чем двухчасовых контактов американский лидер и Зеленский выступили на пресс-конференции.

    «Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили – кто-то сказал бы, на 95%, – я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», – сказал глава Белого дома. По его словам, нерешенным остается территориальный вопрос. Украине может понадобиться согласовать мирный план в Раде или через референдум, предположил Трамп.

    Он добавил, что понимает нежелание Москвы соглашаться на временное прекращение огня ради проведения референдума на Украине. Президент также подчеркнул: Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий. Отметим, в субботу Владимир Путин заявил, что заинтересованность Москвы в выводе украинских войск с освобожденных населенных пунктов «сводится к нулю», так как ВС России успешно продвигаются в зоне боевых действий.

    Зеленский оценил прогресс переговоров в процентах. По его словам, план из 20 пунктов согласован на 90%, гарантии безопасности между Украиной и США – на 100%, гарантии безопасности между Украиной, США и Европой – «почти на 100%». Трамп же заявил, что решающую роль в вопросе гарантий должна будет играть Европа, Вашингтон окажет ей поддержку.

    Отдельно Трамп затронул тему Запорожской АЭС. Он отметил, что работа по запуску станции может начаться в ближайшее время. «Президент Путин фактически работает с Украиной над ее запуском. В этом смысле он ведет себя очень хорошо. Он хочет, чтобы она была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем», – сказал американский лидер.

    Также он выразил уверенность, что Москва в случае решения кризиса с Украиной будет готова помогать этой стране. «Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Это звучит немного странно, но я объяснял [Зеленскому], что президент Путин очень великодушно относится к успеху Украины, в том числе к [идее поставлять] электроэнергию и другие товары по очень низким ценам», – рассказал глава Белого дома.

    Отметим, перед встречей Трамп позвонил Путину. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что американский политик внимательно выслушал аргументы Путина и оценки Москвы по возможным путям урегулирования конфликта. Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий.

    Кроме того, Путин поддержал предложение США продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».

