Tекст: Алексей Дегтярёв

«Это подразумевает ликвидацию главарей террористов – с ними разговаривать не о чем!» – указал парламентарий, передает «Лента.ру».

Он отнес к предводителям террористов главу киевского режима Владимира Зеленского.

Глава фракции указал, что без изменения статуса СВО не получится достичь ее целей и установить мир на украинской земле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию российского лидера в Новгородской области.

Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.