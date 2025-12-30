МВД предупредило о мошенничестве с «новогодними выплатами»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники сообщают жертвам, что с нового года россиянам положены выплаты от президента Владимира Путина, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В сообщении отмечается, что выплата якобы зависит «от возраста и города», она предназначена для всех, кто родился после 1950 года.

«Минимальная сумма выплаты – 35 тыс. рублей. Максимальная сумма – 325 тыс. рублей», – отмечается в мошенническом тексте.

МВД напомнило, что все полагающиеся социальные выплаты указаны в портале «Госуслуги».

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что аферисты начали использовать новую схему обмана, представляясь сначала правоохранителями, а затем – опасными преступниками.

До этого в МВД предупреждали о схеме кражи денег при поиске родственников через Telegram.