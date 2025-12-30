Никитин: Минтранс ввел приоритет на обслуживание для бойцов СВО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава ведомства подчеркнул важность предоставления этим гражданам отдельных стоек регистрации и выделения им права на первоочередную покупку билетов, передает ТАСС.

«Многие из ребят сейчас не могут быть на фронте, в том числе по состоянию здоровья. Требую обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов, выделение им стоек регистрации, предоставление права приоритетного выкупа билетов», – отметил министр.

Никитин также взял под личный контроль пассажирские перевозки в новогодние дни и предупредил о персональной ответственности уполномоченных лиц за слаженную и безопасную работу транспорта. Он добавил, что для руководящего состава министерства организовано дополнительное дежурство, утверждены специальные графики и усилен мониторинг оперативной ситуации.

Глава Минтранса отдельно поручил РЖД и железным дорогам Новороссии гарантировать бесперебойное и безаварийное железнодорожное сообщение на всей территории, включая исторические регионы. Федеральному агентству железнодорожного транспорта указано держать на контроле своевременную очистку путей от снега и соблюдение графиков движения поездов.

Кроме этого, министерство потребовало от всех транспортных организаций перейти в режим повышенной готовности к пиковым праздничным нагрузкам. От представителей Ространснадзора ожидают постоянного присутствия на проблемных участках, а ведомственная охрана получила указание провести дополнительные инструктажи и усилить контроль за режимами безопасности.

Ранее министр транспорта Никитин сообщал, что авиаперевозчики смогли совершить настоящее чудо, поскольку все эксплуатируемые ими иностранные самолеты обслуживаются должным образом.