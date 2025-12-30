Беременной блогеру Лерчек провели операцию

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Валерию госпитализировали, и по показаниям врача уже прооперировали. Под наркозом. Сразу напишу – операция прошла хорошо», – сообщил Сквиччиарини, передает РИА «Новости».

Адвокат Виктор Дугин уточнил, что операция не связана с гинекологией, но деталей раскрывать не стал.

В браке с бывшим мужем Артемом Чекалиным у блогера родилось трое детей. Чекалина остается под надзором органов внутренних дел.

Напомним, в ноябре прокуратура утвердила обвинение блогерам Чекалиным. В октябре Лерчек заблокировали банковские счета за долги по налогам.