    30 декабря 2025, 09:20 • Новости дня

    Боррель скрывал доходы от Abengoa при работе президентом EUI

    Tекст: Вера Басилая

    В 2012 году Жозеп Боррель оставил пост президента Европейского университетского института после того, как его уличили в сокрытии доходов от компании Abengoa, где он совмещал руководство с платной работой.

    Расследование Европейской прокуратуры по деятельности Европейской службы внешних связей выяснило, что экс- глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не задекларировал внешние доходы от испанской энергетической компании Abengoa в 2012 году, передает РИА «Новости».

    Тогда испанские СМИ сообщили, что он получил около 300 тыс. евро в год за работу в совете директоров после ухода из Европарламента, но не раскрыл этот факт, когда возглавил Европейский университетский институт (EUI).

    По уставу института, президент обязан декларировать все источники дохода для поддержания беспристрастности, однако Боррель скрыл информацию, ограничившись служебным письмом, где назвал нарушение «процедурной ошибкой». Представители института сочли поступок конфликтом интересов, поскольку Abengoa лоббировала проекты, связанные с деятельностью института, сообщают испанские СМИ.

    Несмотря на этот инцидент, Боррель продолжил карьеру и стал верховным представителем ЕС по иностранным делам с 2019 по 2024 годы. Сейчас новый интерес к его биографии связан с расследованием Европейской прокуратуры относительно работы Европейской службы внешних связей в 2021-2022 годах, включая финансирование Дипломатической академии Европейского союза.

    Полиция Бельгии, по поручению Европейской прокуратуры, 2 декабря провела обыски в Европейском колледже и в зданиях внешнеполитической службы Евросоюза в Брюсселе.

    Полиция Бельгии задержала, допросила и отпустила из-под стражи трех человек, включая экс-главу европейской дипломатии Федерику Могерини.

    Могерини задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции, но вскоре ей позволили покинуть отделение полиции.

    Вместе с ней задержали бывшего генерального секретаря европейской дипломатической службы Стефано Саннино.

    28 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России

    Лавров предупредил о сокрушительном ответе России на возможное нападение Европы

    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки напасть на страну встретят сокрушительный ответ.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил: «Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», передает ТАСС.

    Лавров также сделал акцент на том, что «если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным». Министр напомнил, что «об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин».

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков собщил, что противники России не смогут добиться победы над ней в случае открытого конфликта.

    Как писала газета ВЗГЯЛД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Эксперты ранее отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.

    Комментарии (12)
    28 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС

    Telegraph: Стармер пропустил разговор лидеров ЕС с Зеленским из-за нехватки времени

    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС
    @ Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер не принял участие в телефонном разговоре европейских лидеров с Владимиром Зеленским перед встречей главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Daily Telegraph.

    Причиной стала нехватка времени у Стармера, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что участие премьер-министра Британии в этом совещании изначально не планировалось. В ходе телефонного разговора Британию представлял советник главы правительства по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Он нередко бывает участником подобных обсуждений от имени Лондона.

    Помимо Пауэлла, на звонке присутствовали и другие советники европейских лидеров по вопросам безопасности.

    Напомним, Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом.

    Белый дом сообщал, что Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (13)
    29 декабря 2025, 18:10 • Видео
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России

    Профессор Дизен заявил о переходе Макрона к диалогу с Россией вопреки позиции Мерца

    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    @ L.Urman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца,заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

    Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что Эммануэль Макрон меняет риторику по отношению к Москве, дистанцируясь от более воинственной позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    Дизен отмечает: «В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии».

    Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что официальный Берлин сдержанно отреагировал на инициативу Макрона о необходимости телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По данным немецких журналистов, канцлер Германии не считает такое предложение «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

    Таким образом, на фоне смены тональности Парижа усиливается различие в подходах между Францией и Германией по отношению к диалогу с Москвой. Франция демонстрирует большую осторожность и ориентацию на компромисс, в то время как ФРГ занимает более жесткую линию, отмечают зарубежные эксперты.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации.

    По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Власти Франции заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (10)
    27 декабря 2025, 14:24 • Новости дня
    В Италии оценили ущерб от запрета импорта сантехники в Россию

    Италия потеряет 140 млн евро из-за запрета поставок сантехники в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянские предприятия могут ежегодно недополучать порядка 140 млн евро из-за запрета на экспорт сантехники в Россию, существенно пострадают малые и средние компании, заявил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

    Италия может лишиться примерно 140 млн евро в год из-за запрета на поставку сантехники в Россию, рассказал президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани, передает РИА «Новости».

    По его оценке, совокупные потери с учетом других попавших под санкции товарных категорий могут достичь 250 млн евро в год.

    Трани отметил, что подобные ограничения наносят серьезный ущерб множеству компаний в Италии, в особенности малым и средним, которые ранее крепко удерживали свои позиции на российском рынке. Он подчеркнул, что последствия ограничительных мер для отдельных производителей будут более ощутимы.

    Напомним, российская экономика с 2022 года столкнулась с масштабными западными санкциями. По данным агентства, против России действует почти 31 тыс. ограничений, а Евросоюз уже принял 19 пакетов санкций.

    Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, в том числе унитазов и биде, в Россию в рамках 19 пакета санкций.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что россияне с юмором восприняли это решение, а европейские производители теперь несут убытки.

    Комментарии (13)
    28 декабря 2025, 02:12 • Новости дня
    Лавров назвал ЕС главным препятствием к миру на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не скрывает подготовки к войне с Россией и становится ключевым препятствием к миру на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Министр обратил внимание на недавние попытки европейских политиков передать замороженные российские валютные резервы, находящиеся в Бельгии, украинскому режиму. «Но не получилось», – сказал он.

    Лавров заявил, что Москва ценит усилия США по достижению мирного урегулирования и готова к дальнейшей работе с американскими переговорщиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что режим Владимира Зеленского и его европейские союзники не проявляют готовности к конструктивным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 16:57 • Новости дня
    Маска умершего биатлониста Баккена была выставлена на высоту 7 тыс. метров

    Гипоксическая маска умершего биатлониста Баккена была выставлена на высоту 7 тыс. метров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На теле умершего норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли маску, выставленную на имитацию высоты в 7 тыс. метров, сообщили скандинавские СМИ.

    Гипоксическая маска, обнаруженная на умершем норвежском биатлонисте Сиверте Баккене, была настроена на высоту 7 тыс. метров, передает РИА «Новости»  со ссылкой на VG. Это оборудование используют спортсмены для имитации тренировок в условиях недостатка кислорода. Данный режим предполагает крайне низкое содержание кислорода во вдыхаемом воздухе.

    Уточняется, что пока неизвестно, самостоятельно ли Баккен выставил такие параметры, и существовала ли такая настройка в момент его гибели. По одной из версий, уровень мог быть изменен в процессе реанимации спортсмена сразу после обнаружения тела.

    Для установления точной причины смерти будет выполнена судебно-медицинская экспертиза. Результаты анализов ожидаются в начале следующей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баккен скончался 23 декабря в возрасте 27 лет на итальянском курорте Лавацца. Его нашли мертвым в гостиничном номере. При этом спортсмен находился в гипоксической маске.


    Комментарии (2)
    27 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    «Газпром» сообщил о сокращении запасов газа в Прибалтике

    «Газпром» предупредил о сокращении запасов газа в Прибалтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень заполненности единственного подземного газохранилища в Прибалтике опустился до 49,5%, что обычно бывало только к середине февраля, отметили в «Газпроме».

    Газодобывающая компания «Газпром» в своем официальном Телеграм-канале сообщила о существенных трудностях с газоснабжением в Прибалтике. Компания обратила внимание на то, что Инчукалнское подземное хранилище газа в Латвии, единственное в регионе, уже более чем наполовину опустошено.

    «Крайне сложная ситуация в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину. На 25 декабря заполненность Инчукалнского ПХГ сократилась до 49,5%. В прошлом отопительном сезоне такой уровень был зафиксирован только в середине февраля», – говорится в сообщении газовой компании.

    Также в «Газпроме» подчеркнули, что перед стартом сезона отбора Инчукалнское ПХГ было заполнено только на 61%. Снижение запасов в хранилище отмечается на фоне зимнего периода, что повышает риски для стабильности газоснабжения в регионе и требует повышенного внимания к ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о серьезных рисках для Европы из-за низких темпов закачки газа в подземные хранилища.

    Напомним, Россия заняла третье место по объему стоимости импорта газа Евросоюзом по итогам октября. А заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что за два года европейские страны перечислили России больше средств за газ, чем потратили на поддержку Украины.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 22:27 • Новости дня
    Трамп: Решение по замороженным российским активам не принято

    Tекст: Антон Антонов

    Решение о передаче замороженных российских активов Европой для восстановления Украины пока не принято, заявил глава американского государства Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским.

    «Ничего из этого еще не было решено», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях. Президент США также выразил убеждение, что сейчас есть условия для заключения мирного соглашения, но конкретных сроков он не ставит. По его словам, обсуждаемая сделка по завершению конфликта будет выгодной для всех сторон.

    Трамп отдельно подчеркнул значимость участия США в посреднических усилиях и отметил, что Россия ценит это.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз провалил попытку использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву. Лидеры стран ЕС не сумели согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов.

    В поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. 

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 13:06 • Новости дня
    CNN: Европейских лидеров не будет на переговорах Трампа с Зеленским во Флориде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры, как ожидается, не будут принимать участие во встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

    Как отмечается в сообщении CNN, «никакие европейские лидеры, как ожидается, не будут включены во встречу», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп увидел «хороший шанс» на договоренности с Зеленским на выходных.

    В Совфеде призывали Зеленского вести переговоры без «душеприказчиков» из ЕС и НАТО.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 01:21 • Новости дня
    Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом
    Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом
    @ Официальное интернет-представительство президента Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы, которые намерен рассмотреть на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры Зеленский вел из Галифакса, где встречался с премьер-министром Канады Марком Карни.

    Зеленский пояснил, что ЕС известны не все детали, поскольку обсуждение велось Киевом и Вашингтоном в основном в двустороннем формате. Также Зеленский добавил, что рассчитывает после переговоров с Трампом организовать встречу с руководителями европейских стран для обсуждения полученных наработок и детального разбора инициатив. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на гарантии безопасности со стороны США, однако существуют и такие гарантии, которые зависят от позиций европейских лидеров, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что лидеры стран Евросоюза планировали обсудить с Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен вопрос поддержки Украины. Европейские лидеры, вероятно, не будут участвовать во встрече Трампа и Зеленского во Флориде.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 13:48 • Новости дня
    Reuters: Разговор Зеленского с европейскими лидерами пройдет без Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и рядом европейских лидеров в субботу, пишет Reuters.

    По информации Reuters, в разговоре не будет участвовать президент США Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

    Ранее агентство сообщало, ссылаясь на представителя Еврокомиссии, что в обсуждении примет участие и Дональд Трамп.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что европейские лидеры, как ожидается, не будут принимать участие во встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде.

    Ранее Трамп увидел «хороший шанс» на договоренности с Зеленским на выходных.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 07:27 • Новости дня
    Junge Welt: ЕС признает свою незначительность или сорвет сделку России и США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В то время, как Москва и Вашингтон пытаются договориться об условиях окончания конфликта на Украине, Европейский союз пытается сделать вид, что в этом урегулировании без него не обойтись, отмечает немецкое издание Junge Welt.

    Евросоюз может либо адаптироваться к тенденции России и США по урегулированию и признать свою незначительность, либо он может попытаться сорвать сделку, отметили авторы статьи Junge Welt, передает РИА «Новости».

    Если ЕС сможет сорвать договоренности, то он может убедить себя и весь мир, что обойтись без него в Восточной Европе невозможно, говорится в материале.

    Политики Европы, рассказывая о «русской угрозе», и призывая Украину «не останавливать борьбу», всего лишь пытаются придать себе веса.

    Напомним, президент США Трамп и Зеленский провели телефонные разговоры с европейскими лидерами, до этого их переговоры шли без участия европейских представителей около двух часов.

    По словам Трампа, при переговорах с лидерами Европы и Зеленским получилось добиться согласия по большинству вопросов украинского урегулирования.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 12:19 • Новости дня
    «Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы в декабре

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне новогодних праздников в Европе зафиксирован рекордный отбор газа из подземных хранилищ, сообщили в «Газпроме».

    «24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

    Отмечается, что к 25 декабря в ПХГ Европы осталось 66,3 млрд куб. м газа, что на 9,9 млрд куб. м меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Особенно острая ситуация сложилась в Германии, где уровень заполненности хранилищ опустился ниже 60%.

    В ноябре запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 80%.

    Ранее «Газпром» сообщил о сокращении запасов газа в Прибалтике.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 17:51 • Новости дня
    Туск анонсировал телефонный разговор с Зеленским и лидерами ЕС

    Туск сообщил о намерении обсудить достижение мира с Зеленским и лидерами ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что примет участие в телефонных переговорах с Владимиром Зеленским и руководителями ряда европейских государств перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о своем участии в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, передает ТАСС. Разговор пройдет 27 декабря, в него также будут вовлечены руководители Германии, Франции, Британии, Италии, Евросоюза и других государств.

    «Сегодня я буду обсуждать возможности достижения мира с лидерами Украины, Германии, Франции, Великобритании, Италии, ЕС и других стран», – написал Туск в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По сведениям агентства Reuters, изначально ожидалось, что к беседе присоединится и президент США Дональд Трамп, однако позднее было уточнено, что его участие не планируется.

    Белый дом сообщил, что Трамп встретится с Зеленским лично 28 декабря в Палм-Бич, штат Флорида, в 15:00 по местному времени (23:00 по Москве).

    Встреча Трампа и Зеленского пройдет рядом с курортом Мар-а-Лаго, являющимся частной резиденцией президента США. Там Трамп традиционно проводит свои выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Зеленский объявил состав делегации на встречу с Дональдом Трампом. До этого глава киевского режима пообещал рассмотреть вопросы по Донбассу на предстоящих переговорах.

    Сам Дональд Трамп заявил, что рассчитывает договориться с Зеленским и настроен на достижение соглашения о мире.

    А вот европейских лидеров на этой встрече не будет, пишут американские СМИ.


    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 16:02 • Новости дня
    В Италии провели серию арестов после благотворительных сборов для ХАМАС

    СМИ: В Италии на благотворительных сборах собрали для ХАМАС 7 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Италии провели серию арестов после того, как выявили перевод средств, собранных на благотворительность, на счета палестинской организации ХАМАС, пишут местные СМИ.

    Семь миллионов евро, собранных на благотворительность в Италии, поступили в распоряжение движения ХАМАС, сообщает РИА «Новости»  со ссылкой на газету Corriere della Sera.

    В рамках проводимого расследования антитеррористическое подразделение полиции Digos из Генуи в субботу задержало девять человек. Среди арестованных оказались и представители зарубежного отдела ХАМАС.

    По информации Corriere della Sera, расследование проводилось службой Фингвардии Италии. Следствие установило, что деньги собирали три благотворительные организации под предлогом помощи палестинскому народу.

    Дополнительные детали, связанные с деятельностью благотворительных организаций и маршрутом перевода денег, не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция Рима применила водометы для разгона митинга в поддержку Палестины.

    А до этого Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ХАМАС не стал бы нападать на Израиль без начала спецоперации на Украине.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил заявления Мелони «проблемами с головой» или «проявлением гена фашизма».

    Комментарии (0)
