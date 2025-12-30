Обвиняемую в убийстве двух детей мать в Иркутске отправили в СИЗО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Женщину арестовали на два месяца, до 28 февраля 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Следственное управление СК России по Иркутской области сообщило, что на момент трагедии женщина находилась дома вместе с детьми. Подозреваемая полностью признала вину в содеянном.

Тела мальчиков трех и пяти лет обнаружили 28 декабря в квартире одной из многоэтажек Иркутска. В этот же день полицейские задержали 34-летнюю мать детей.

В правоохранительных органах сообщили, что семья считалась благополучной, на учете не состояла. У обвиняемой также есть еще младший грудной ребенок. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В сентябре завершилось расследование дела женщины, убившей троих детей в городе Канск Красноярского края. Ее направляли в прокуратуру для решения вопроса о назначении принудительной меры медицинского характера.

Сама обвиняемая в убийстве троих детей полностью признала вину в совершении преступления. Ей 29 лет. Тела детей нашли с рублеными ранами в частном доме.