В Минусинске при пожаре в жилом доме погибли четверо человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

В сгоревшем доме проживала 54-летняя женщина вместе с 35-летним сыном, к ним вечером пришли двое знакомых мужчин в возрасте 42 и 51 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Все четверо в ночь трагедии распивали алкогольные напитки. Пожар начался на кухне, тела жертв после ликвидации огня были найдены с сильными признаками термического воздействия.

Ранее в Петропавловске-Камчатском при пожаре погибли четыре человека, включая двух детей, было возбуждено уголовное дело.