Сотни россиян застряли в Стамбуле из-за «несуществующего» рейса

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пассажирам сначала переносили рейс три раза, а затем представители авиакомпании заявили, что рейса, которым они должны лететь, вообще не существует, передает «Лента.ру» со ссылкой на Shot.

Один из пассажиров рассказал, что самолет должен был отправиться вечером 29 декабря, однако вылет неоднократно откладывали. В итоге, по словам очевидцев, пассажирам не предложили ни гостиницу, ни воду – лишь один раз выдали ваучеры на питание.

В числе ожидающих находятся семьи с детьми, вынужденные спать на скамейках в аэропорту уже более девяти часов. Пассажиры отметили, что никаких объяснений от авиакомпании по поводу сложившейся ситуации получить не удалось.

Ранее в московских аэропортах Внуково и Шереметьево за время действия временных ограничений более 270 рейсов задерживали на прилет и вылет.