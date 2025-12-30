Ford подал десять новых заявок на товарные знаки в России

Tекст: Мария Иванова

Американская компания Ford Motor Company подала еще десять заявок на регистрацию товарных знаков в России, передает ТАСС. Среди новых заявок названы модели Bronco, Expedition, Explorer, F-150, Mustang, Ranger, Tourneo и Transit, а также бренд Lincoln и его логотип.

Заявки поступили 24 декабря 2025 года от материнской компании из США. Практически все новые знаки Ford регистрирует только по одному классу МКТУ – автомобильная техника и ее комплектующие. Для Lincoln указаны дополнительно классы, связанные с продажей, рекламой и ремонтом автомобилей.

Отметим, что это первая серия новых заявок с 2013 года – до этого компания не обновляла свои товарные знаки в РФ. Накануне Ford подал еще две заявки на регистрацию наименований «Форд» и Ford.

В 2022 году Ford Motor Company приостановила работу в России из-за событий, связанных со спецоперацией на Украине. Теперь компания, вероятно, возобновляет интерес к российскому рынку, официально закрепляя права на ключевые бренды.

Напомним, 23 декабря компания Toyota зарегистрировала три торговые марки в России в декабре.

Audi зарегистрировал свой товарный знак в России в начале декабря после ухода Volkswagen.



