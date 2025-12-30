Банки начали блокировать карты после переводов между собственными счетами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Банковские клиенты сталкиваются с блокировкой карт после перевода средств между своими счетами, пишут «Известия».

Банки обязаны контролировать транзакции на наличие признаков мошенничества – в противном случае им грозит отзыв лицензии Центробанком и санкции Росфинмониторинга.

Аналитики считают, что в сложившихся условиях кредитные организации намеренно усилили меры предосторожности и склонны перестраховываться. В Центробанке уточнили, что по закону переводы с признаками подозрительности должны не блокироваться, а приостанавливаться.

С 2026 года в России изменится перечень подозрительных операций: к ним добавят переводы на крупные суммы на неизвестные счета, если ранее на тот же счет направлялись переводы самому отправителю.

Эксперты советуют сохранять привычный для банка шаблон действий, указывать конкретное назначение платежа, пользоваться проверенными устройствами, а также отличать личные переводы от деловых и не переводить деньги по указанию незнакомцев.

Ранее сообщалось, что российские банки начали требовать от клиентов подтверждение степени родства с получателем при переводе крупных сумм, мера принята для снижения рисков мошенничества.