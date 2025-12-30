Нефть подешевела после выхода данных о неожиданном росте запасов в США

Мировые цены на нефть снизились на данных о росте запасов в США

Tекст: Мария Иванова

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent ро состоянию на 7.34 снижается на 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 61,47 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,03%, до 58,06 доллара, передает РИА «Новости».

Эксперты оценивают опубликованную во вторник статистику управления энергетической информации минэнерго США, согласно которой за неделю, завершившуюся 19 декабря, запасы нефти увеличились на 0,4 млн баррелей (0,1%) – до 424,8 млн баррелей.

Опрошенные порталом Trading Economics аналитики, напротив, ждали снижения показателя на 2,4 млн баррелей.

Кроме того трейдеры также следят за резким падением цен на драгоценные металлы в понедельник. «Наблюдаемая сейчас распродажа нефти, вероятно, следствие ослабления рынка, вызванного значительной коррекцией цен на драгоценные металлы», – цитирует Reuters аналитика Marex Эда Мейра.