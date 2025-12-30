  • Новость часаЗахарова: Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рейтинг недружественных правительств. Запад установил рекорд враждебности
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    Минцифры предложило эксперимент по ускоренной посадке на самолеты
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    Суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе
    Лавров заявил о планах Европы сохранить киевский режим
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Пленный сообщил о дезертирстве бойцов ВСУ во время тренировок в Европе
    Шаманы Перу предсказали болезнь Трампа и отставку Мадуро
    30 декабря 2025, 21:30 • Новости дня

    «Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал резкий рост враждебности ЕС и НАТО

    «Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал резкий рост враждебности ЕС и НАТО
    @ REUTERS/Christian Mang

    Tекст: Илья Абрамов

    Декабрьский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности Британии и Германии, а также резкий скачок показателей Польши и Эстонии. Общий индекс конфронтации растет, однако США демонстрируют противоположную динамику.

    Согласно декабрьскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран ЕС и НАТО достиг рекордных значений. Если в октябре 2025 года разброс показателей составлял от 25 до 75 баллов, то теперь он вырос до от 50 до 95 баллов соответственно.

    Первое место с 95 баллами разделили Германия и Британия. Обе страны передали Украине вооружения: ФРГ направила две системы Patriot, а Соединенное Королевство – ракеты Martlet. Помимо этого, они предоставили Киеву финансирование: ЕС согласовал кредит в размере 90 млрд долларов, а Лондон выделил 805 млн долларов на закупку американской техники.

    Резкий скачок враждебности продемонстрировала Польша: заработав 90 баллов, страна переместилась с седьмого места в ноябре на второе. Такой результат стал прямым следствием ее военной политики: Варшава выделила Киеву 100 млн евро на закупку американских вооружений по программе PURL и согласилась разместить на своей территории учебный лагерь для ВСУ.

    Третье место занимает Эстония (85 баллов). Прибалтийская республика поддержала продление 19 пакетов антироссийских санкций ЕС ещё на полгода и выступила за передачу Украине замороженных российских активов.Четвёртую строку делят Латвия и Дания (по 80 баллов). Обе страны участвовали в масштабных учениях НАТО Freezing Winds, что также отразилось на их высоких показателях враждебности.

    Пятую строчку рейтинга занимает Литва (75 баллов), шестую – делят Финляндия и Франция (70 баллов). Все три страны оказывали финансовую поддержку ВСУ. Следом с 65 баллами расположилась Швеция, которая также поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о переименовании Чернобыля на украинский манер.

    Восьмую строку занимают Нидерланды, Чехия и вернувшаяся в рейтинг Хорватия – по 60 баллов. Рост показателей Загреба связан с наращиванием военной помощи: республика передала Украине танки М-84, а также присоединилась к кредитной программе ЕС для Киева на 90 млрд евро.

    Девятое место заняли США с 55 баллами, опустившись на три позиции по сравнению с ноябрем. Это подтверждает тенденцию к снижению конфронтации между Москвой и Вашингтоном, наблюдаемую весь четвертый квартал 2025 года. На той же строчке оказались Австрия и Греция.

    Большая группа стран собралась на десятой позиции. Рейтинг замыкают сразу шесть государств: Австралия, Бельгия, Болгария, Италия, Канада и Румыния с результатом 50 баллов.

    Лишь два участника списка оказались минимально недружественными, набрав всего по 5 баллов – Тайвань и Багамские Острова (для сравнения, в ноябре таких было шесть).

    Составители рейтинга отметили, что наибольший рост индекса показали страны, усилившие военную помощь Украине – Германия, Дания, Британия и Польша. Также резко увеличилось число правительств, оказывающих максимальное санкционное давление. Если в ноябре только Британия одновременно вводила новые ограничения и поддерживала передачу российских активов Киеву, то в декабре таких стран стало уже 12.

    Более подробно с «Рейтингом недружественных правительств» можно ознакомиться в развернутом аналитическом материале газеты ВЗГЛЯД.

    30 декабря 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина для урегулирования

    Кремль: Москва после атаки Украины на резиденцию Путина уделит особое внимание диалогу с США

    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина для урегулирования
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не будет сообщать конкретные детали ужесточения своей позиции в вопросе урегулирования ситуации на Украине после попытки атаки на резиденцию президента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по словам Пескова, отныне Москва будет уделять особое внимание диалогу с США.

    По словам Пескова, Кремль не станет публично раскрывать детали ужесточения своей позиции по украинскому урегулированию после попытки Киева атаковать резиденцию президента России, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что Россия не прекращает переговорный процесс по вопросам украинского урегулирования. После последнего инцидента Москва будет уделять особое внимание диалогу с США. Пресс-секретарь президента заверил, что основное взаимодействие по этой теме теперь будет сосредоточено именно на американской стороне.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    20 комментариев

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о беспокойстве в связи с попыткой атаки на резиденцию президента России и призвал стороны спецоперации на Украине избежать эскалации.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением и подчеркнул важность дипломатии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки беспилотников.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин уведомил Дональда Трампа о готовности России к жесткому ответу.

    Эксперты утверждают, что покушение на президента дает Москве право на ответ любых масштабов.

    Комментарии (11)
    30 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина

    Швыткин: Россия может ответить на атаку Киева на резиденцию Путина ударами по энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины, обслуживающей военные объекты, в ответ на попытку атаки беспилотниками резиденции президента РФ Владимира Путина, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

    «Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях», – заявил Швыткин в беседе с «Лентой.Ру».

    Парламентарий также допустил, что российская сторона будет ужесточать требования по гарантиям безопасности в рамках переговорного процесса. По его словам, Москва не выходит из диалога и остается открытой для дальнейших обсуждений.

    Швыткин отметил, что решение об ответных шагах, а также выбор конкретных целей примет Минобороны России. Он уверен, что удары при необходимости будут наноситься по наиболее чувствительным для ВСУ объектам в наиболее подходящее время.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    20 комментариев

    Минобороны сообщало, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности Запада к атаке ВСУ на резиденцию Путина.

    Комментарии (19)
    30 декабря 2025, 22:01 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 10:51 • Новости дня
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    @ Ramil Sitdikov/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва готова занять максималистскую позицию в переговорах с Киевом, об этом говорят официальные заявления главы российского МИД Сергея Лаврова и Кремля, пишут американские СМИ.

    Российские власти выступили с заявлениями, намекающими на возможное ужесточение позиции по переговорам с Киевом, пишет New York Times.

    В материале газеты отмечается, что похожие заявления сделали и министр иностранных дел Сергей Лавров, и Кремль.

    Совпадение подобных заявлений свидетельствует о стремлении Москвы представить Киев главным препятствием на пути к миру. По мнению издания, Москва готова вернуться к более жестким требованиям, которые ранее выдвигал президент Владимир Путин.

    Киевский режим попытался  атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что президент США Дональд Трамп возмутился действиями украинских властей, и пояснил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что сам Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    20 комментариев

    Комментарии (11)
    29 декабря 2025, 23:50 • Новости дня
    ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД ОАЭ выступил с решительным осуждением попытки нападения со стороны киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина, подчеркнув угрозу безопасности и стабильности государства в подобном выпаде.

    «Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина, осудили это достойное сожаления нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности», –  сказано в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) ОАЭ.

    Внешнеполитическое ведомство государства выразило солидарность с президентом Путиным, правительством и народом России.

    «Министерство подтвердило непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности», – подчеркнули там.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева. Трамп на пресс-конференции с Нетаньяху назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов на специальные сборы для охраны критически важных объектов.

    Согласно тексту указа, речь идет о гражданах, подписавших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил России, передает ТАСС.

    «Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», – говорится в указе.

    Ранее Минобороны России уточнило правила сборов для резервистов.


    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    20 комментариев

    Комментарии (2)
    30 декабря 2025, 17:19 • Новости дня
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни

    Фокусник Эмиль Кио скончался в Москве на 88-м году жизни

    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Скончался известный советский артист, иллюзионист Эмиль Кио, обладатель звания народного артиста России.

    О смерти Эмиля Кио на 88-м году жизни сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, передает ТАСС.

    Запашный выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам артиста, назвав Кио великолепным иллюзионистом.

    Кио являлся одной из самых известных личностей советской эстрады и внес значительный вклад в развитие циркового искусства СССР и России. Он был носителем семейной традиции цирковых иллюзионистов и активно выступал на манеже, а также принимал участие в телевизионных программах на протяжении многих десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни.

    Автор сценариев телепередач и монологов Леонид Французов ушел из жизни на 88-м году после продолжительной болезни.

    Комментарии (2)
    30 декабря 2025, 04:30 • Новости дня
    В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года

    Tекст: Катерина Туманова

    В список самых популярных существительных в русском языке за 2025 год вошли слова, связанные с информационными технологиями, включая нейросеть и искусственный интеллект, рассказал ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев.

    «Среди существительных на первый план выходят три категории слов. Прежде всего это единицы, связанные с информационным сектором: нейросеть, ИИ, промпт, алгоритмы, технологии, данные. Эти слова постепенно переходят из профессионального жаргона в обиходную речь», – рассказал он РИА «Новости».

    Вторую по частоте группу составили слова, отражающие значимые события года, такие как «Интервидение», «переговоры», «саммит», «Аляска» и «дипломатия». Гусев отметил, что их актуальность связана с общественно-политической и культурной повесткой в стране.

    По наблюдению эксперта, значительно выросло употребление слов «отечественный» и «национальный», что, по его мнению, свидетельствует о тенденции к укреплению национально-культурного и технологического суверенитета России.

    Существенные изменения произошли и в использовании глагола «генерировать».

    «Если раньше он использовался преимущественно в технических и научных контекстах (генерировать ток, сигнал, идею), то теперь он описывает работу нейросетей по созданию новых материалов. Мы генерируем текст, изображения, музыку, код и многое другое», – сообщил Гусев.

    Он добавил, что сленговая форма «генерить» подчеркивает повседневность этого процесса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в русском языке за 2025 год зафиксировано 90 новых слов и выражений, среди которых появилась «лабубомания» и технологичный термин «нацмессенджер». Портал «Грамота.ру» представил топ-победителей «Слова года» в России. В РАН сообщили о включении «схемы Долиной» в словарь неологизмов.

    Комментарии (5)
    30 декабря 2025, 04:16 • Новости дня
    Онищенко призвал россиян выйти на работу 2 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко дал рекомендацию по лучшей для здоровья встречи Нового года.

    «Самый лучший способ – 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», –  поделился с РИА «Новости» академик РАН.

    Онищенко отметил, что отмечать Новый год лучше дома, а не искать приключений за границей.

    «Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», – спрогнозировал он.

    Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год. Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год. Депутат предупредил о возможном ограничении мобильного интернета в новогоднюю ночь.


    Комментарии (5)
    30 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    В Кабардино-Балкарии уничтожили диверсанта ВСУ

    В КБР при попытке подрыва системы подачи газа ликвидирован диверсант ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытка организовать диверсию на объекте газораспределения в Кабардино-Балкарии завершилась уничтожением украинского диверсанта, имевшего взрывчатку и оружие, сообщили в ФСБ.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв республиканской газораспределительной системы, передает ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что диверсия была организована спецслужбами Украины с привлечением жителя Нальчика, прошедшего специальную подготовку в лагере сил специальных операций Вооруженных сил Украины и проникшего в Россию через третьи страны.

    По данным ЦОС ФСБ, мужчина попытался осуществить подрыв по заданию куратора, однако при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При диверсанте обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью до пять килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства, а также боеприпасы.

    В ходе спецоперации пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой народной республики трех диверсантов, которых завербовало Главное управление разведки министерства обороны Украины.

    Ранее группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Почетный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается и практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 00:05 • Новости дня
    Казначейство России объявило о готовности принимать цифровые рубли

    Tекст: Катерина Туманова

    Казначейством с Банком России объявили о возможности принимать платежи в бюджетную систему страны с использованием счета цифрового рубля Федерального казначейства.

    «Плательщики, имеющие цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, начиная с 1 января 2026 года могут оплатить платежи в бюджет в цифровых рублях, используя уникальный идентификатор начислений. Прием переводов в цифровых рублях возможен также в адрес федеральных бюджетных и автономных учреждений», – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

    Там уточнили, что инициатива реализуется согласно положениям Федерального закона от 31 июля 2025 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство утвердило расходы бюджета с использованием цифрового рубля.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и бизнес-аналитик Глеб Простаков разбирались, чем плох и чем хорош цифровой рубль.

    Комментарии (11)
    30 декабря 2025, 02:15 • Новости дня
    Захарова пообещала «не дипломатический ответ» Киеву за атаки БПЛА

    Захарова пообещала «недипломатический ответ» Киеву за атаки БПЛА

    Захарова пообещала «не дипломатический ответ» Киеву за атаки БПЛА
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «террористическим режимом» киевское руководство, подчеркнув, что на его атаки БПЛА Москва ответит, но на этот раз не дипломатически.

    «Это настоящий кровавый террористический режим с неонацистской прошивкой. <...> Ответы будут не дипломатическими. Пусть они не надеются», – пообещала дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

    Захарова отметила, что киевский режим начал демонстрировать отсутствие для него каких-либо ограничений. Она напомнила, как глава МИД Сергей Лавров многократно и подробно объяснял этимологию кризиса, призывая предотвратить его разрастание в катастрофу.

    «И мы видим бесконечную подпитку не сотнями миллионов долларов, а десятками миллиардов долларов, которые дают уже в кредиты на многие годы вперед, и, помимо всего прочего, цементируя это всё своими собственными усилиями по милитаризации», – добавила Захарова.

    Она недоумевает, как можно со стороны киевского режима так относиться к людям на Западе, которые, через ошибки и преступления предшественников решились пытаться помочь в установлении мира.

    «... когда признав, что нужно стремиться к миру, они ведут сложные, непростые многоуровневые многоплановые переговоры, этот террористический отщепенец наносит подобные удары. Демонстративно», – сказала она.

    Представитель МИД указала на то, что на Банковой в Киеве создается настоящая  международная террористическая ячейка.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    Комментарии (3)
    29 декабря 2025, 23:35 • Новости дня
    Reuters сообщило о сложностях Hyundai с выкупом бывшего завода в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Южнокорейский автопроизводитель Hyundai не может выкупить свой бывший завод в России из-за продолжающегося конфликта на Украине, сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией, так как срок действия опции обратного выкупа истекает в следующем месяце.

    Наряду со своей дочерней Kia, компания Hyundai несколько лет назад была в числе крупнейших иностранных автопроизводителей в России. Но в 2024 году она продала свой завод в Санкт-Петербурге. Работа предприятия была приостановлена с марта 2022 года.

    Сделка, в рамках которой Hyundai продала 100% предприятия российской компании AGR Automotive Group за символические 140 тыс. вон (97 долларов), включала двухлетнюю опцию обратного выкупа. Срок действия этого пункта истекает в январе, передает Reuters.

    «Ситуация не позволяет нам выкупить акции», – сказал источник, знакомый с внутренними обсуждениями в Hyundai.

    Hyundai сообщила Reuters в заявлении, что окончательное решение по опции обратного выкупа еще не принято. Источник не уточнил конкретные причины, по которым компания не может воспользоваться опцией обратного выкупа, но указал на продолжающийся конфликт на Украине и санкции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе Kia Corporation подала заявки на регистрацию товарных знаков в России в августе. Hyundai также зарегистрировала в России десять новых товарных знаков. А в декабре стало известно, что Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России за месяц.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 01:15 • Новости дня
    Власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА на резиденцию Путина

    Власти Никарагуа поддержали Россию после атаки БПЛА на резиденцию Путина

    Tекст: Катерина Туманова

    Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо выразили солидарность и поддержку российскому президенту Владимиру Путину в связи с предотвращенным нападения «фашистских группировок на одну из его официальных резиденций».

    «Украина нападает посреди важных переговоров, направленных на достижение мира в важнейшем регионе мира. Мы признаем постоянные усилия России по обеспечению того, чтобы все переговорные усилия вели к миру, которого мы так сильно желаем и в котором так нуждаемся. И мы говорили ему, и продолжаем говорить ему: иди вперед, наш брат президент Путин! Твоя борьба за мир признается и поддерживается народами мира», – приводит текст обращения портал 19digital.

    Руководство центральноамериканской страны подчеркнуло, что свое послание направили «президенту Российской Федерации, брату и товарищу Владимиру Путину с целью солидарности и поддержки в его борьбе за мир и общее благо».

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин провел встречу с Цивилевой в Кремле
    Путин провел встречу с Цивилевой в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с заместителем министра обороны и руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

    «Хотел бы поговорить с вами сегодня о той части вашей работы, которая напрямую связана с фондом «Защитники Отечества». Я знаю, что работа развернута большая», – отметил в начале встречи глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Цивилева подходит к своей деятельности с большой душевной теплотой, и такую работу крайне важно сохранять. Он отдельно попросил ее и дальше использовать именно такой душевный подход при поддержке военнослужащих и их семей. По словам президента, «именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые Родину защищают».

    Последний раз Путин и Цивилева встречались в мае на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта – тогда обсуждали дополнительные меры поддержки военнослужащих, в том числе через спорт.

    В начале марта Путин общался с Цивилевой в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда. Среди участников тогда были женщины – участницы спецоперации на Украине, а также матери и вдовы погибших бойцов.

    В июле Цивилева предложила Путину выделить квоты на образование для вдов погибших бойцов.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 23:10 • Новости дня
    Подсудимый в Петербурге сбежал из зала суда перед оглашением приговора

    Tекст: Катерина Туманова

    Подсудимый Сергей Байков, осужденный за уклонение от административного надзора, покинул Московский суд Санкт-Петербурга перед оглашением приговора, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

    В Санкт-Петербурге обвиняемый в нарушении административного надзора Сергей Байков сбежал из Московского районного суда перед вынесением приговора. Суд признал Байкова виновным и назначил наказание в виде семи месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. После оглашения приговора он был объявлен в розыск, передает РИА «Новости».

    «Обвиняемый в уклонении от административного надзора, сопряженном с административным правонарушением (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ), Сергей Байков покинул здание Московского районного суда, когда судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора», – сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

    По ее словам, Байков ранее привлекался к уголовной ответственности за грабежи, кражи, преступления, связанные с наркотиками, хулиганство, изготовление поддельных денег, побои и угрозы убийством. Также он не раз оказывался фигурантом административных дел.

    До оглашения приговора Байков находился под обязательством явки и должен был соблюсти административный надзор до 2032 года. На судебное заседание он был доставлен принудительно, но сумел покинуть здание суда до возвращения судьи из совещательной комнаты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре в Подмосковье полицейские задержали  мужчину, который скрылся из зала суда Воронежа после избрания меры пресечения. В Амурской области завели дело о халатности после побега заключенного. ФСБ пресекла попытку побега и захвата заложников в курганской колонии.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД выразил протест Латвии, Литве и Эстонии за действия против российских посольств
    Суд Армении отпустил россиянина Карапетяна под домашний арест
    Страны «БРИКС плюс» анонсировали совместные морские учения
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина
    В Кабардино-Балкарии уничтожили диверсанта ВСУ
    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»
    Долина решила не обжаловать решение о выселении