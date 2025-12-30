С нового года россиянам разрешили ставить шесть отметок в паспорте

Tекст: Алексей Дегтярёв

С 1 января 2026 года будет доступна возможность по желанию указывать в паспорте вместо ИНН уникальный идентификатор Единого реестра населения, передает ТАСС со ссылкой на МВД.

Подобная отметка будет проставляться в паспорт при наличии сведений о гражданине и по его желанию. Помимо этого, отметки об идентификаторе либо о номере записи регистра могут оформляться соответствующими органами МВД, налоговыми службами и их территориальными подразделениями.

В паспорте также по желанию можно указывать сведения о регистрации или расторжении брака, делать отметки о детях до 14 лет, а также о ранее выданных паспортах. Эти операции можно проводить через органы ЗАГС и подразделения МВД. В многофункциональных центрах и МВД разрешается вносить сведения о документах, удостоверяющих личность за пределами России.

Граждане дополнительно могут самостоятельно приложить к паспорту информацию о группе крови и резус-факторе. Для этого потребуется обратиться в государственную или муниципальную медицинскую организацию.

Ранее в Госдуме предложили автоматически переносить данные новых документов граждан в профиль на «Госуслугах», чтобы ускорить их обновление.