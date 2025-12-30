Юрист напомнила о штрафах за шумное празднование Нового года

Юрист Прокофьева напомнила о штрафах за шумное празднование Нового года

«Режим тишины регулируется на уровне субъектов России, поэтому ограничения (временные рамки, перечень запрещённых действий) и ответственность (размеры штрафов) различаются в зависимости от региона. В большинстве регионов даже новогодняя ночь не является основанием для отступления от установленных правил», – сказала она РИА «Новости».

Она отметила, что в регионах России, включая Москву, нет специальных послаблений для новогодней ночи. Поэтому, чтобы избежать административной ответственности, гражданам необходимо руководствоваться региональным законодательством о тишине.

За первое нарушение физических лиц могут оштрафовать на сумму от 500 до 2 тыс. рублей, для юридических и должностных лиц предусмотрены более крупные штрафы, их размеры варьируются по регионам.

