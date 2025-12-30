Коалиция во главе с Саудовской Аравией ударила по йеменскому порту Мукалла

Саудовская Аравия объявила о военной операции на востоке Йемена

Tекст: Катерина Туманова

Официальный представитель сил коалиции, генерал-майор Турки аль-Малики назвал произошедшее явным нарушением соглашения о перемирии, а также нарушением резолюции Совета Безопасности ООН № (2216) от 2015 года.

«Учитывая опасность и эскалацию, исходящие от этого оружия, угрожающего безопасности и стабильности, военно-воздушные силы коалиции провели сегодня утром ограниченную военную операцию, направленную против оружия и боевой техники, выгруженных с двух судов в порту Аль-Мукалла», – приводит слова аль-Малики госагентство Саудовской Аравии SPA.

Генерал-майор заверил, что военная операция была проведена в соответствии с международным гуманитарным правом и его нормами, гарантируя отсутствие сопутствующего ущерба.

Он подтвердил неизменную приверженность руководства коалиции деэскалации и поддержанию спокойствия в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра.



