Психолог Сергиенко научила объяснять ребенку отсутствие дорогих подарков

Tекст: Катерина Туманова

Психолог пояснила: когда ребенок хочет, например, телефон, но родители не могут его купить, нужно сказать, что это будет в будущем, а сейчас Дед Мороз не смог его доставить.

«Главное не обидеть ребенка и не говорить, что родители не в состоянии обеспечить подарок. Дед Мороз просто не добрался: помешали морозы, ветра, погода нехорошая. Не добрался он до того места, где надо было получить такой подарок. Не стоит детей погружать в эту сложную и непонятную для них реальность», – пояснила Сергиенко ТАСС.

Она подчеркнула, что важно сохранять для ребенка волшебную атмосферу и объяснять возникшую ситуацию в мягкой, сказочной форме, не акцентировать внимание на невозможности родителей купить дорогой подарок.

Психолог советует внушать ребенку мысль о том, что его желание может исполниться в будущем и Дед Мороз непременно постарается сделать это.

