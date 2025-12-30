  • Новость часаВ Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года
    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Экс-глава МИД Польши признал поражение Украины и Европы
    Казначейство России объявило о готовности принимать цифровые рубли
    ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России
    Медведев: Зеленскому теперь придется прятаться до конца жизни
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    Герасимов заявил о наступлении в направлении Славянска широким фронтом
    30 декабря 2025, 04:02 • Новости дня

    Депутат Федяев сообщил о рисках потолка цен на такси в новогодние праздники

    В Госдуме объяснили невозможность ограничить цены на такси в праздники

    Tекст: Катерина Туманова

    Рост стоимости поездок на такси в Новый год не должен приводить к ограничению максимальных тарифов, иначе может возникнуть острый дефицит свободных автомобилей, объяснил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

    Он пояснил, что установление потолка цен на такси в праздничные дни может нанести ущерб как пассажирам, так и отрасли. В соответствии с законом о такси регионы могут только регулировать минимальные тарифы, а максимальные цены формируются рыночными механизмами с учетом различных факторов.

     «Если в пиковый период административно зафиксировать низкую цену, мы получим простой результат: водителям станет невыгодно работать. Они предпочтут провести время с семьей, а не выходить на линии за деньги, которые могут заработать и в обычный, не праздничный день», – рассказал он ТАСС.

    Федяев предупредил, что такие меры приведут к дефициту такси, длинным очередям и пустым улицам в моменты наибольшего спроса, а также к рискам ДТП, если люди решат управлять автомобилями после употребления алкоголя.

    По его словам, усиление контроля может спровоцировать рост теневого сектора, поскольку нелегальные перевозчики начинают активнее действовать через чаты и соцсети именно в праздники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутаты предложили разрешить таксистам работать вне зависимости от прописки. В Петербурге заявили об отсутствии эффекта от запрета на работу мигрантов в такси. Госдума увеличила штрафы за перевозку детей без автокресел.

    29 декабря 2025, 21:37 • Новости дня
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина

    Минобороны: Киев атаковал резиденцию Путина с использованием 91 БПЛА

    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА, сообщило Минобороны России.

    «В период с 28 по 29 декабря текущего года средствами противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Как уточнили в Минобороны, в ходе отражения атаки ПВО ночью в Брянской области были перехвачены 49 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Новгородской области. В Смоленской области был сбит еще один дрон.

    Непосредственно в Новгородской области до семи часов утра 29 декабря было уничтожено 18 украинских беспилотников, еще 23 аппарата удалось сбить с семи до девяти утра по московскому времени.

    Напомним, Киев предпринял попытку атаки на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина.

    Сенатор Сергей Перминов заявил, что эта атака была попыткой сорвать мирные инициативы лидеров России и США.

    29 декабря 2025, 18:36 • Новости дня
    Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина

    Лавров: Россия определила цели для ответного удара после атаки на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что ответ на атаку беспилотника на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области уже подготовлен.

    По его словам, объекты, против которых будут нанесены удары, а также время проведения операции военными России определены, передает ТАСС.

    «Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», – заявил Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В 2023 году Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников.

    29 декабря 2025, 18:10 • Видео
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    29 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина

    Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома выразил свою реакцию на атаку БПЛА Киева на государственную резиденцию российского лидера.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

    В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

    Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.

    29 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья

    Путин: ВС России прорвали оборону ВСУ в направлении Запорожья

    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Российский лидер заявил о наступлении войск России по всей линии соприкосновения.

    29 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.

    Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.

    29 декабря 2025, 20:27 • Новости дня
    Захарова прокомментировала атаку на резиденцию Путина

    Захарова: Киев ответит за все преступления

    Захарова прокомментировала атаку на резиденцию Путина
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что киевские власти должны будут понести ответственность за нападение на госрезиденцию президента России Владимира Путина.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикации в СМИ, где Зеленский отверг заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об ударе по резиденции Путина, назвав его ложью. В ответ дипломат заявила: «Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы украденных Россией детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит».

    Напомним, в понедельник Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Министр иностранных дел РФ также заявил о пересмотре переговорной позиции России после атаки украинских беспилотников на резиденцию Путина. По его словам, Россия продолжает переговоры с Соединенными Штатами по Украине, несмотря на атаку ВСУ.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    29 декабря 2025, 22:30 • Новости дня
    Экс-депутат из Финляндии с супругой получили в России статус беженцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Финский политик Ано Туртиайнен с супругой Минной Маритой получили статус получили удостоверения беженцев на территории Российской Федерации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Его семья подвергалась преследованиям со стороны финских властей. Ано Туртиайнен принял решение переехать в Россию. В соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» супруги получили статус беженцев на территории Российской Федерации», – сообщила она в Telegram-канале.

    Волк уточнила, что финский политик основал и возглавлял политическую партию «Власть принадлежит народу», выступавшую за сохранение отношений между Россией и Финляндией и против вступления страны в НАТО.

    По словам Туртиайнена, он был одним из семи проголосовавших против вступления Финляндии в НАТО, после чего жизнь его семьи на родине стала непростой.

    Удостоверения беженцев вручил семье Туртиайнен начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД России по Москве Алексей Журин, за что его поблагодарили финские беженцы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с начала года более 12,5 тыс. проживающих за границей соотечественников выразили желание переехать в Россию по госпрограмме добровольного переселения. МИД России объяснил переселение жителей из недружественных стран в Россию. В НЦ «Россия» вручили паспорта принятым в гражданство России иностранцам.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД отмечала, что одним из политических феноменов 2025 года в Польше выглядит рост популярности сил, выступающих за налаживание отношений с Россией.

    29 декабря 2025, 23:50 • Новости дня
    ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД ОАЭ выступил с решительным осуждением попытки нападения со стороны киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина, подчеркнув угрозу безопасности и стабильности государства в подобном выпаде.

    «Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина, осудили это достойное сожаления нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности», –  сказано в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) ОАЭ.

    Внешнеполитическое ведомство государства выразило солидарность с президентом Путиным, правительством и народом России.

    «Министерство подтвердило непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности», – подчеркнули там.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева. Трамп на пресс-конференции с Нетаньяху назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина.

    29 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Прокуратура Москвы утвердила обвинение против историка Эйдельман

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу в отношении историка Тамары Эйдельман, признанной в России иноагентом.

    По данным пресс-службы столичной прокуратуры, в отношении Эйдельман заочно выдвинуто обвинение по двум эпизодам статьи «Реабилитация нацизма», а также по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России», передает ТАСС.

    «В прокуратуре Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Тамары Эйдельман. Ей заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», – сообщили в ведомстве.

    В июне 2024 года против Эйдельман возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. В январе 2025 года в отношении нее завели новое дело о реабилитации нацизма.

    В декабре прошлого года историк была оштрафована на 45 тыс. рублей за несоблюдение закона об иностранных агентах.

    Верховный суд отказался рассматривать жалобу Эйдельман по статусу иноагента.

    29 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Глава Минстроя сообщил о падении продаж жилья в России

    Файзуллин: Продажи жилья в России продемонстрировали спад в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продажи жилья в России в 2025 году снизились, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

    Министр в интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что ситуация не является критичной, однако спрос на рынке недвижимости заметно снизился.

    «Да, конечно, сегодня падение есть. Оно не критическое, но продажи упали», – подчеркнул Файзуллин.

    В мае президент России Владимир Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства.

    В октябре Госдума одобрила пакет налоговых поправок при продаже недвижимости.

    29 декабря 2025, 19:14 • Новости дня
    Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине

    Белый дом: Трамп провел положительный разговор по Украине с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп провел позитивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    «Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным касательно Украины», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    При этом никаких конкретных деталей обсуждения предоставлено не было.

    Накануне Путин и Трамп провели переговоры, которые длились 1 час 15 минут, и обсудили возможные шаги для урегулирования ситуации на Украине.

    Трамп заявил о понимании позиции Путина по Украине.

    29 декабря 2025, 16:46 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах полного освобождения территории Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о перспективах полного освобождения территории Донбасса.

    Это заявление он сделал в ходе совещания по ситуации в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что темпы продвижения российских войск в Донбассе фактически свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с территории региона.

    Он подчеркивал, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    29 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Герасимов сообщил о продолжении разгрома ВСУ восточнее Купянска

    Tекст: Денис Тельманов

    Валерий Герасимов объявил, что российские силы продолжают уничтожать украинские подразделения в районе Купянска, а окруженная группировка ВСУ теряет позиции.

    Как передает ТАСС, подразделения группировки «Запад» продолжают наступательные действия против украинских войск восточнее Купянска на левом берегу реки Оскол.

    По словам Валерия Герасимова, контролируемая окруженной группировкой ВСУ территория за последнее время сократилась более чем в два раза.

    В ходе доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба подчеркнул, что операция развивается успешно и российские силы удерживают инициативу.

    Подчеркивается, что действия российских войск наносят значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Центр» освободили шесть населенных пунктов, включая Гуляйполе и Степногорск в Запорожской области.

    Российские военные за последние две недели установили контроль над Высоким в Сумской области, Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.

    Вооруженные силы России ведут наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области и оказывают давление на формирования ВСУ.

    29 декабря 2025, 23:35 • Новости дня
    Reuters сообщило о сложностях Hyundai с выкупом бывшего завода в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Южнокорейский автопроизводитель Hyundai не может выкупить свой бывший завод в России из-за продолжающегося конфликта на Украине, сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией, так как срок действия опции обратного выкупа истекает в следующем месяце.

    Наряду со своей дочерней Kia, компания Hyundai несколько лет назад была в числе крупнейших иностранных автопроизводителей в России. Но в 2024 году она продала свой завод в Санкт-Петербурге. Работа предприятия была приостановлена с марта 2022 года.

    Сделка, в рамках которой Hyundai продала 100% предприятия российской компании AGR Automotive Group за символические 140 тыс. вон (97 долларов), включала двухлетнюю опцию обратного выкупа. Срок действия этого пункта истекает в январе, передает Reuters.

    «Ситуация не позволяет нам выкупить акции», – сказал источник, знакомый с внутренними обсуждениями в Hyundai.

    Hyundai сообщила Reuters в заявлении, что окончательное решение по опции обратного выкупа еще не принято. Источник не уточнил конкретные причины, по которым компания не может воспользоваться опцией обратного выкупа, но указал на продолжающийся конфликт на Украине и санкции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе Kia Corporation подала заявки на регистрацию товарных знаков в России в августе. Hyundai также зарегистрировала в России десять новых товарных знаков. А в декабре стало известно, что Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России за месяц.

    29 декабря 2025, 14:39 • Новости дня
    В Max зарегистрировались 80 млн человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около 80 млн человек уже зарегистрировались в национальном мессенджере Max, сообщили в пресс-службе платформы.

    Еще 17 декабря количество регистраций составляло 75 млн, передает ТАСС.

    «С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 10 млрд сообщений и совершили 2,2 млрд звонков», – отметили в пресс-службе.

    По данным Mediascope, на середину декабря ежедневная аудитория Max достигла 46,4 млн пользователей, что составляет 37,7% населения России. В самой платформе уточнили, что был зафиксирован рекордный суточный охват – 51 млн пользователей.

    На платформе зарегистрировано более 140 тыс. каналов государственных структур, компаний и блогеров. Совокупная аудитория этих каналов составляет порядка 45 млн подписчиков.

    Напомним, ежедневная аудитория Max составила 46,4 млн пользователей.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

