Tекст: Катерина Туманова

«Есть в Швейцарии и те, кто проявляет интерес к переезду в нашу страну. С момента вступления в силу указа президента Российской Федерации от 19.08.2024 года российские диппредставительства в Швейцарии выдали 11 виз иностранным гражданам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности и желающим уехать в Россию», – рассказал дипломат РИА «Новости».

Гармонин уточнил, что интерес к российской культуре у швейцарцев сохраняется, несмотря на попытки ее отмены официальным Берном.

