Юрист Печников рассказал, куда жаловаться на прилетевшую в окно петарду

Tекст: Катерина Туманова

Согласно статье 1064 ГК России, вред подлежит возмещению лицом, его причинившим, но чтобы получить компенсацию, необходимо собрать доказательства противоправности, установить виновного, зафиксировать ущерб и доказать его размер, сообщил «Газете.Ru» юрист.

Печников советует первым делом обратиться в полицию, чтобы зафиксировать происшествие и попытаться определить лицо, выпустившее петарду. Без виновного процесс взыскания невозможен. Параллельно следует провести оценку стоимости причиненного вреда, чтобы определить возможную сумму претензии.

Когда виновный установлен, пишется официальная претензия с требованием компенсации и приложением документов, доказывающих ущерб. Важно максимально подробно указать требуемую сумму, основываясь на подтвержденных оценках.

Если виновник отказывается возмещать ущерб или не реагирует, пострадавший вправе подать иск в суд.

«В таких делах решающую роль обычно играет то, насколько четко собраны доказательства по всем элементам, от факта ущерба до подтверждения суммы», – заключил эксперт.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Машаров сообщил, что за гирлянду на фасаде дома предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей. В Госдуме предупредили россиян о крупных штрафах за запуск пиротехники. Юрист Соловьев предупредил о штрафах за запуск фейерверков в новогодние праздники.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила праздничный гид: как выбрать фейерверк и салют на Новый год – виды, правила запуска, штрафы и безопасность.