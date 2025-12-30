Мурашко сообщил о запуске в 2026 году доставки лекарств по «Почте России»

Tекст: Катерина Туманова

«Уже сегодня она [почта] имеет право реализовать медицинские изделия. По лекарственным препаратам: сейчас этот документ в разработке, и я думаю, что мы в 2026 году запустим этот процесс», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мурашко отметил, что инициатива касается препаратов, не требующих термолабильных условий хранения.

По его словам, почти 40 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов в стране уже занимаются реализацией лекарственных препаратов, и появление услуги доставки станет важным шагом для России.

Министр добавил, что для передвижных аптечных пунктов критически важна система контроля качества доставки лекарств.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на «Итогах года» заявил о важности рассмотреть доставку лекарств с помощью «Почты России», чтобы жители самых труднодоступных районов своевременно получали необходимые препараты. Депутат Евгений Нифантьев объяснил необходимость передвижных точек по продаже лекарств.



