Казначейство России объявило о готовности принимать цифровые рубли

Tекст: Катерина Туманова

«Плательщики, имеющие цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, начиная с 1 января 2026 года могут оплатить платежи в бюджет в цифровых рублях, используя уникальный идентификатор начислений. Прием переводов в цифровых рублях возможен также в адрес федеральных бюджетных и автономных учреждений», – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Там уточнили, что инициатива реализуется согласно положениям Федерального закона от 31 июля 2025 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство утвердило расходы бюджета с использованием цифрового рубля.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД и бизнес-аналитик Глеб Простаков разбирались, чем плох и чем хорош цифровой рубль.