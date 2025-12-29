Актер Джордж Клуни с семьей получили французское гражданство

Tекст: Катерина Туманова

Публикация во французской правительственной газете подтверждает слова в начале декабря, когда приветствовал французские законы о неприкосновенности частной жизни, которые защищают его семью от папарацци, передает France24.

«Я люблю французскую культуру, ваш язык, даже если после 400 дней курсов я все еще плохо им владею. Здесь не фотографируют детей. У школьных ворот не прячется ни один папарацци. Для нас это главное, – сказал он радиостанции RTL.

У Клуни с уже двойным гражданством, США и Франции, давняя привязанность к Европе, которая возникла до его женитьбы в 2014 году на Амаль, британско-ливанском адвокате по правам человека, свободно говорящей по-французски.

Клуни владеет поместьем в живописном итальянском районе озера Комо, приобретенным в 2002 году, и они с Амаль купили историческое поместье в Англии.

Они также владеют квартирой в Нью-Йорке и недвижимостью в Кентукки, но уже продали дома в Лос-Анджелесе и Мексике. Их собственность на юге Франции – бывшее винодельческое поместье Domaine du Canadel, расположенное недалеко от деревни Бриньоль, – была приобретена в 2021 году.

Американский режиссер Джим Джармуш в пятницу заявил радио France Inter, что он также планирует подать заявление на получение французского гражданства.

«Я хотел бы найти место, которое позволило бы мне сбежать из Соединенных Штатов» – сказал он, добавив, что его также привлекла французская культура.

