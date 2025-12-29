Подсудимый в Петербурге сбежал из зала суда перед оглашением приговора

Tекст: Катерина Туманова

В Санкт-Петербурге обвиняемый в нарушении административного надзора Сергей Байков сбежал из Московского районного суда перед вынесением приговора. Суд признал Байкова виновным и назначил наказание в виде семи месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. После оглашения приговора он был объявлен в розыск, передает РИА «Новости».

«Обвиняемый в уклонении от административного надзора, сопряженном с административным правонарушением (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ), Сергей Байков покинул здание Московского районного суда, когда судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора», – сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, Байков ранее привлекался к уголовной ответственности за грабежи, кражи, преступления, связанные с наркотиками, хулиганство, изготовление поддельных денег, побои и угрозы убийством. Также он не раз оказывался фигурантом административных дел.

До оглашения приговора Байков находился под обязательством явки и должен был соблюсти административный надзор до 2032 года. На судебное заседание он был доставлен принудительно, но сумел покинуть здание суда до возвращения судьи из совещательной комнаты.

