Тела девушек нашли в компостной яме «богородского маньяка» в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

Два тела были найдены в компостной яме и колодце домовладения жителя подмосковного Богородского округа, сообщается в Telegram-канале СК России.

Подозреваемый Дмитрий Артамошин ранее был арестован по делу об убийстве и насилии. Как рассказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, жертвы были объявлены пропавшими в ноябре, а их последнее известное место проживания совпало с адресом обвиняемого.

Психологи смогли установить контакт с сыном подозреваемого, благодаря чему была получена информация, позволившая определить местоположения тел. Одна из девушек была обнаружена на глубине двух метров в компостной яме, вторую нашли в колодце.

В деле фигурируют еще три жертвы, среди них супруга обвиняемого. Всего подозреваемый подозревается в пяти преступлениях против женщин. Мужчина ранее отрицал причастность к исчезновению девушек. Для выяснения всех обстоятельств происшествия назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается сбор доказательств. До задержания обвиняемый уже был судим за кражу и разбой. Следствие считает, что жертв подозреваемый искал на интернет-сервисах, предлагая им вакансию няни и приглашая к себе в дом, после чего совершал преступления.

