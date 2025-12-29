Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, объекты, против которых будут нанесены удары, а также время проведения операции военными России определены, передает ТАСС.

«Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», – заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

В 2023 году Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников.