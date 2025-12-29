Путин переназначил Ковальчука президентом Курчатовского института

Трамп сообщил о планах позвонить Путину после встречи с Зеленским

Tекст: Антон Антонов

«Думаю, у нас сегодня будет очень хорошая встреча. Я также позвоню президенту Путину после встречи. И мы продолжим переговоры. Довольно трудные. Но не такие уж и трудные», – приводит слова Трампа ТАСС.

На вопрос о том, возможна ли в ближайшем времени новая встреча с Путиным, Трамп сказал, что «это зависит» от хода урегулирования кризиса на Украине.

Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Зеленским, также отметил, что после встречи с Зеленским планирует связаться в том числе и с лидерами европейских государств. Трамп выразил мнение, что и российский президент, и Зеленский стремятся к миру на Украине.



Он также отверг версии о том, что Москва не настроена серьезно на урегулирование конфликта, подчеркнув серьезность намерений российского президента. Комментируя в связи с этим нанесение российскими войсками ударов по объектам военной промышленности Украины, Трамп сказал, что Украина, по его мнению, «тоже провела очень мощные атаки».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что до этого состоялся разговор между президентами России и США. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор между Путиным и Трампом продлился 1 час 15 минут, лидеры обсудили шаги по урегулированию конфликта на Украине.