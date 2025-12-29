Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

Никиту Кучерова выбрали первой звездой НХЛ за четыре гола и две передачи

Tекст: Денис Тельманов

О присуждении звания первой звезды недели Никите Кучерову сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС.

Согласно результатам прошедшей недели, нападающий провел три встречи за «Тампу», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Такой результат стал одним из лучших среди всех игроков лиги за этот период.

Кучеров в текущем сезоне продолжает демонстрировать высокий уровень игры и существенно влияет на показатели команды. Его игра часто становится определяющей для итогового счета матчей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, владельцам абонементов клуба «Вашингтон Кэпиталз» предложат коллекционные бумажные билеты с изображением Александра Овечкина и его соперников.

Сборная России по хоккею возглавила рейтинг Международной федерации хоккея по итогам чемпионата мира в Швеции и Дании.

Международная федерация хоккея запретила сборной России участвовать в олимпийском турнире следующего года.