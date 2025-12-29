В результате ДТП в Астраханской области погибли двое детей

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что авария произошла на 332-м километре автодороги Волгоград – Астрахань примерно в 18:05 по московскому времени. По информации регионального УМВД, водитель Chevrolet Aveo, предположительно, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, передает РИА «Новости».

Как сообщили в ведомстве, «в результате ДТП пострадали оба водителя, пассажир автомобиля Chevrolet 2004 года рождения, а также пассажиры Lada – женщина 2005 и мужчина 1999 годов рождения. Погибли двое детей – мальчики 2015 годов рождения». Все пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания срочной помощи.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автомобиля Lada Granta и «Газели» в Татышлинском районе Башкирии четыре человека погибли, еще двое получили травмы.

В субботу четыре человека погибли в ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области.