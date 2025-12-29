Tекст: Денис Тельманов

Сенатор Сергей Перминов заявил, что атака на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина была попыткой сорвать мирные инициативы лидеров России и США, передает РИА «Новости».

По словам Перминова, действия Киева направлены на срыв процесса переговоров о новой архитектуре мировой безопасности.

Перминов подчеркнул, что за этими действиями стоят «друзья» Владимира Зеленского из Лондона, которые пытаются повлиять на достижение фундаментальных договоренностей.

«Усилия «друзей» Зеленского из Лондона укладываются в известную формулу «англичанка гадит», – отметил Перминов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее отметил, что Соединенные Штаты должны с пониманием отнестись к намерениям Москвы скорректировать переговорные позиции после произошедшей атаки.

Также он сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером подчеркнул, что Владимиру Зеленскому не были переданы ракеты Tomahawk.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп прокомментировал атаку украинского беспилотника на государственную резиденцию российского лидера.

Владимир Путин заявил, что террористические действия Киева получат необходимый ответ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности ответных мер на атаку в Новгородской области.