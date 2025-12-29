Путин подписал указ о призыве в армию в 2026 году 261 тыс. человек

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном военном призыве граждан в возрасте от восемнадцати до тридцати лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву, в количестве 261 тыс. человек, передает ТАСС.

Документ официально размещен на портале правовых актов и распространяет действие с 1 января по 31 декабря 2026 года.

В указе отмечено: «Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек».

Глава государства подписал единый указ впервые после вступления в силу закона о круглогодичном военном призыве.

При этом, несмотря на нововведения, проходить службу призывников будут по-прежнему двумя наборами: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Президент также распорядился уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Ранее каждый призыв оформлялся отдельным указом, где предварительно оговаривалось число новобранцев для весенней и осенней кампаний.

В этом году число новых призывников теперь указывается единой суммой на год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить призыв на срочную службу в армии в течение всего календарного года.

Кабмин скорректировал правила, по которым молодых людей смогут призывать в течение года с момента решения, если они сразу не попали в часть.