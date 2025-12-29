В российских школах провели предновогодний урок о добрых традициях

Tекст: Елизавета Шишкова

Во всех школах и колледжах страны прошло предновогоднее занятие цикла «Разговоры о важном», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В этот раз школьники и студенты обсудили праздничные традиции народов России, подвели итоги 2025 года и составили «Календарь полезных дел» – специальный план для добрых поступков на зимние каникулы.

Занятие включало множество интерактивных заданий – ребята собирали пазлы, разгадывали загадки и знакомились с этническими образами Дедов Морозов из разных регионов страны. Акцент делался на творческую и познавательную составляющую для разных возрастных групп.

Федеральный спикер встречи – лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков – поделился с учениками личными семейными традициями и рассказал, что всегда встречает Новый год в кругу близких, украшая живую ель. Артист подчеркнул: «Я мечтаю подарить как можно больше подарков. Когда люди радостные, когда подарки приносят им счастье – значит, счастлив и я. Совершая добрые поступки, ты сам становишься немного светлее. Что нужно сделать, если плохое настроение? Нужно сделать кому-то подарок, сделать кого-то счастливее. И в этот момент, видя, что человек счастлив, ты сразу поймешь: все не зря, значит, я все правильно сделал».

Особое внимание на занятии уделили новогодним традициям доброты, объединяющим регионы России. В преддверии 2026 года – Года единства народов России – для учеников была организована акция «Календарь полезных дел», в рамках которой их пригласили создавать подарки для социальных работников и поощрять милосердие и волонтерство.