Экс-глава МИД Польши Чапутович признал поражение Украины и Европы

Tекст: Елизавета Шишкова

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Украина потерпела поражение, вопрос лишь в его масштабах, передает «Российская газета».

Он подчеркнул: «Украина проиграла, вопрос лишь в том, насколько. Европа тоже проиграла, причем, безусловно, крупно. Она теряет свое значение, именно ее политика привела к этому конфликту. Вот как это видят американцы, вот как это вижу я».

Чапутович отметил, что у администрации США сейчас нет возможности воздействовать на Москву при помощи санкций.

В этой связи, по словам польского дипломата, единственный путь к урегулированию российско-украинских разногласий заключается в компромиссе. Чапутович считает, что данный компромисс фактически будет означать международное признание прав России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что прекращение конфликта Россия рассматривает только с учетом выполнения ключевых задач спецоперации.

Москва согласилась с мнением президента США Дональда Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры перешли в финальную фазу.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу с Россией, но отметил необходимость предварительных переговоров с партнерами из США и Европы в январе.