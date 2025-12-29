Прокуратура сообщила о новой схеме мошенников под видом опасных преступников

Tекст: Дарья Григоренко

«Новая схема мошенников: телефонные аферисты представляются опасными преступниками... 78-летней москвичке позвонил псевдоучастковый, сообщил, что была убита пожилая женщина и попросил быть бдительной, а в случае подозрительных звонков оставил телефон для связи», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как указали в прокуратуре, уже на следующий день пенсионерке позвонил якобы опасный преступник, который в грубой форме и под угрозой расправы потребовал 500 тыс. рублей.

Женщина немедленно связалась по оставленному номеру с «участковым» и рассказала о шантаже. Затем мошенники убедили ее участвовать в «поимке преступника» – для этого, по их словам, нужно выдать свои сбережения курьеру, следуя дальнейшим указаниям.

Позже лжеправоохранители сообщили пенсионерке, что операция пошла не по плану, а ее паспортные данные уже у третьих лиц, которые якобы охотятся за сбережениями. Перепуганная женщина продолжала исполнять команды мошенников, выводила деньги со счетов и передавала курьерам, думая, что это «инкассаторы». Общий ущерб, по данным прокуратуры, превысил 20 млн рублей.

В прокуратуре напомнили, что ни следственные мероприятия, ни оперативные действия не проводятся по телефону. Ведомство призвало горожан помнить: сотрудники банков и государственных органов не общаются с гражданами по видеосвязи и не просят передавать наличные курьерам. Если звонок кажется подозрительным, связь с незнакомцами нужно сразу прервать.

