  • Новость часаПутин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия
    Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске
    ЦБ анонсировал возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине
    Эксперт сказал, как заставить Украину провести референдум о территориях
    Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по срокам гарантий безопасности
    Политолог: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу
    Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа
    29 декабря 2025, 15:48 • Новости дня

    Путин назначил Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене

    Президент Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене, сообщает ТАСС.

    Соответствующий указ опубликован 29 декабря, его текст размещен на официальном портале правовой информации.

    В документе говорится: «Назначить Полянского Дмитрия Алексеевича постоянным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрийская Республика». Таким образом, Полянский сменил на этом посту Александра Лукашевича.

    Кроме того, другими указами президент освободил Лукашевича от должности постпреда России при ОБСЕ и назначил его постоянным представителем РФ при уставных и иных органах стран СНГ в Минске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отметил кризисное положение ОБСЕ, но выразил надежду на сохранение организации.

    Лукашевич заявил о потере интереса к деятельности структуры со стороны ведущих стран в связи с чрезмерной концентрацией на украинской тематике.

    28 декабря 2025, 21:20 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа

    Ушаков раскрыл реакцию Путина и Трампа на предложения Украины и ЕС

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом продлился 1 час 15 минут, в ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел по инициативе американской стороны, сообщает ТАСС. Обсуждение состоялось на фоне предстоящей встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго и продолжалось 1 час 15 минут. В начале беседы лидеры обменялись рождественскими и новогодними поздравлениями, после чего приступили к обсуждению урегулирования ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал аргументы Путина и оценки России по возможным путям урегулирования конфликта. «Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже», – отметил он.

    Трамп в ходе беседы подчеркнул, что для него украинский кризис стал самым трудным за весь период президентства. Он также отметил, что вновь убедился в стремлении России урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем. По словам Ушакова, Трамп акцентировал, что войну необходимо завершить как можно скорее, и увидел в этом перспективы для экономического сотрудничества между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий. Оба президента договорились вскоре вновь созвониться уже после встречи Трампа с Зеленским.

    Кроме того, Путин поддержал предложение Соединенных Штатов продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Комментарии (23)
    28 декабря 2025, 21:41 • Новости дня
    Дмитриев: Сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о резкой реакции сторонников войны на прошедший телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику (Warmongers are in full panic mode after the Putin–Trump call)», – написал Дмитриев в социальной сети Х.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, который состоялся воскресенье накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Общение продолжалось 1 час 15 минут.

    Комментарии (4)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив агентству: «Да, могу подтвердить».

    Сам Дональд Трамп ранее написал в социальной сети Truth Social, что состоявшаяся беседа с Владимиром Путиным была хорошей и очень продуктивной. По его словам, разговор прошел накануне его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.


    Комментарии (7)
    29 декабря 2025, 08:51 • Новости дня
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в описание государственного герба РФ.

    Путин подписал закон, который официально закрепляет изображение крестов на гербе РФ, сообщает РИА «Новости».

    Согласно документу, теперь малые короны, большая корона и держава на государственном символе обязательно должны быть увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.

    Данное изменение было внесено для того, чтобы, как подчеркивается в пояснительной записке, предотвратить искажение одного из официальных государственных символов страны. Закон уже опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу.

    Документ призван обеспечить точное и единообразное изображение герба России на всех официальных носителях. Инициативу ранее поддержали как эксперты, так и законодатели, видя в поправках способ сохранить историческую преемственность и подлинность символа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили новое описание российского герба.

    Комментарии (42)
    29 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья

    Путин: ВС России прорвали оборону ВСУ в направлении Запорожья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Российский лидер заявил о наступлении войск России по всей линии соприкосновения.

    Комментарии (4)
    29 декабря 2025, 09:29 • Новости дня
    Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа
    Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа.

    Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении в стране новой памятной даты – Дня памяти жертв геноцида советского народа. Документ опубликован на портале публикования правовых актов.

    Согласно новому закону, памятная дата будет отмечаться ежегодно 19 апреля. Этот день выбран неслучайно: 19 апреля 1943 года был издан указ № 39, который впервые официально зафиксировал политику нацистских оккупационных властей по целенаправленному уничтожению мирного населения СССР и заложил законодательные основы для привлечения виновных к ответственности.

    Закон внесли на рассмотрение Госдумы парламентарии от «Единой России» – Владимир Якушев, Ирина Яровая и Владимир Васильев. Соответствующие изменения были внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

    По инициативе партии «Единая Россия» депутаты приняли закон о Дне памяти жертв геноцида.

    Комментарии (7)
    29 декабря 2025, 00:30 • Новости дня
    FT сообщила о панике в окружении Зеленского из-за беседы Трампа с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой американского государства Дональдом Трампом вызвал панику в окружении украинского лидера Владимира Зеленского, пишет Financial Times.

    Один из источников Financial Times заявил, что разговор Трампа с Путиным «не сулит ничего хорошего». По его мнению, «теперь будет тяжело», передает ТАСС.

    Также издание сообщает, что часть советников Зеленского выступала против проведения новой встречи с Трампом. Опасения были связаны с возможным повторением февральского скандала в Белом доме, когда президент США публично отчитал Зеленского, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Financial Times пишет, что «если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован». Трамп придерживался прежней дистанцированной позиции, заявило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что до этого состоялся разговор между президентами России и США. Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп заявил о понимании позиции Путина по Украине
    Трамп заявил о понимании позиции Путина по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин выступает против прекращения огня на Украине без заключения полноценного мирного соглашения, заявил глава американского государства Дональд Трамп, отметив, что понимает позицию российского лидера.

    «Если им придется начинать снова, он не хочет оказаться в такой ситуации, и я понимаю его позицию», – приводит слова Трампа «Российская газета».

    Трамп заявил: «Я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы должны понимать другую сторону. И, знаете, я на стороне мира», – передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что Москва готова к проведению трехсторонней встречи. «Путин действительно хочет, чтобы трехсторонняя встреча произошла, – указал он. – Он ясно и твердо сказал мне об этом, и я ему верю». Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с участием российского лидера и Владимира Зеленского «может произойти, в подходящее время».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп не исключил, что договоренность о мирном урегулировании на Украине может потребовать референдума. Однако, как отметил Трамп, в ходе переговоров по Украине не рассматривается перемирие и остановка огня для проведения референдума.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 22:12 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах позвонить Путину после встречи с Зеленским
    Трамп сообщил о планах позвонить Путину после встречи с Зеленским
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении после встречи с Владимиром Зеленским созвониться с президентом России Владимиром Путиным.

    «Думаю, у нас сегодня будет очень хорошая встреча. Я также позвоню президенту Путину после встречи. И мы продолжим переговоры. Довольно трудные. Но не такие уж и трудные», – приводит слова Трампа ТАСС.

    На вопрос о том, возможна ли в ближайшем времени новая встреча с Путиным, Трамп сказал, что «это зависит» от хода урегулирования кризиса на Украине.

    Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Зеленским, также отметил, что после встречи с Зеленским планирует связаться в том числе и с лидерами европейских государств. Трамп выразил мнение, что и российский президент, и Зеленский стремятся к миру на Украине.

    Он также отверг версии о том, что Москва не настроена серьезно на урегулирование конфликта, подчеркнув серьезность намерений российского президента. Комментируя в связи с этим нанесение российскими войсками ударов по объектам военной промышленности Украины, Трамп сказал, что Украина, по его мнению, «тоже провела очень мощные атаки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что до этого состоялся разговор между президентами России и США. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор между Путиным и Трампом продлился 1 час 15 минут, лидеры обсудили шаги по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 08:48 • Новости дня
    Путин установил запрет на исполнение постановлений иностранных уголовных судов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнять постановления иностранных уголовных и международных судов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий исполнение на территории страны постановлений иностранных уголовных судов и международных судебных органов, если их полномочия не основаны на международных договорах с Россией или на резолюциях Совета Безопасности ООН. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    Согласно новому закону, постановления иностранных судов, созданных без участия России другими государствами и действующих в сфере уголовного судопроизводства, не подлежат исполнению в стране. Запрет также касается решений международных судебных органов, если их юрисдикция не была признана Россией в рамках подписанных соглашений или резолюций Совбеза ООН по главе VII Устава.

    Ранее президент России утвердил новые правила уголовного преследования для иностранцев, совершивших преступления за рубежом.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 09:10 • Новости дня
    Путин подписал закон о повышении порога контроля сделок с недвижимостью

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, позволяющие Росфинмониторингу увеличивать минимальную сумму сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному финансовому контролю.

    Новый закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, разрешает Росфинмониторингу определять сумму операций с наличными или безналичными деньгами при сделках с недвижимостью, при превышении которой эти сделки попадают под обязательный контроль, передает ТАСС. Минимальный порог не может быть ниже 5 млн рублей.

    Контролирующий орган теперь может устанавливать размер этой суммы дифференцированно – в зависимости от типа организации, осуществляющей операции с деньгами или имуществом и предоставляющей данные о сделках. Документ Росфинмониторинга также определит сроки направления соответствующих сведений, которые будут согласовываться с Банком России для регулируемых им организаций.

    Кроме того, Владимир Путин подписал закон, согласно которому экспертиза по делу может быть назначена судом только после оплаты сторонами расходов на экспертов. Если требуемая сумма не поступит на счет суда в установленный срок, ходатайство о назначении экспертизы может быть отклонено. Однако суд сохраняет право инициировать экспертизу по собственной инициативе, если иные доказательства отсутствуют.

    Ранее президент России подписал закон о возможности пересмотра цены квартиры при согласии собственника.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 09:51 • Новости дня
    В России снизили возраст присяги гражданина до 14 лет

    Путин подписал закон об обязанности приносить присягу гражданина России с 14 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий снижение возраста, с которого граждане Российской Федерации обязаны приносить присягу, до 14 лет.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который снижает возраст обязательного принесения присяги гражданина РФ с восемнадцати до 14 лет, следует из документа на портале правовой информации. Новые правила вступят в силу через 10 дней с момента публикации документа.

    Внесенные изменения касаются закона «О гражданстве Российской Федерации». Теперь все лица, получающие российское гражданство с 14 лет, обязаны будут произносить присягу. Ранее от этого освобождались те, кому не исполнилось восемнадцать лет.

    Закон также устанавливает аннулирование решения о приеме в гражданство РФ, если человек с самого начала отказывается приносить присягу. По действующим правилам такое решение вступает в силу в день произнесения присяги, а если она не произнесена в течение года, гражданство признается недействительным с момента принятия решения.

    Кроме того, если человек умирает до того, как произносит присягу, решение о приеме в гражданство также будет считаться недействительным.

    Совет Федерации одобрил закон об обязательной присяге для новых граждан России начиная с 14 лет.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 09:02 • Новости дня
    Путин подписал закон об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штрафы за перевозку детей в автомобилях без автокресла или других удерживающих устройств.

    Административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Для юрлиц штрафы составят от 100 до 200 тыс. рублей.

    Изменения вносятся в часть 3 статьи 12.23 КоАП.

    Ранее правительство уточнило правила перевозки детей в автомобилях, теперь использование небезопасных альтернативных (несертифицированных) устройств вместо сертифицированных детских кресел запрещено.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Путин направил два венка на церемонию прощания с Алентовой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин направил два венка на церемонию прощания с народной артисткой Верой Алентовой, церемония проходит на основной сцене Московского драматического театра имени Пушкина, где артистка служила 60 лет.

    Гроб с телом Алентовой установили на сцене театра, а сама панихида проходит с 11.00 до 13.00 мск, передает ТАСС.

    На сайте Кремля были опубликованы соболезнования Путина. «Светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее самобытного дарования», – говорится в сообщении главы государства.

    Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, Владимиром Меньшовым. Друзья, коллеги и поклонники начали собираться у театра примерно за час до начала церемонии. На Тверском бульваре, около памятника Александру Таирову и Алисе Коонен, коллектив театра организовал фотовыставку, посвященную артистке, где представлены кадры из ее известных спектаклей.

    На месте одной из афиш у театра, посвященной спектаклю «Мадам Рубинштейн» с Алентовой в главной роли, появился стихийный мемориал. Жители Москвы и поклонники актрисы продолжали нести к нему цветы в течение нескольких дней после ее смерти.

    Напомним, Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни.

    На похоронах народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого ей стало плохо, артистку госпитализировали, однако врачам не удалось спасти ее жизнь.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 08:59 • Новости дня
    Путин подписал закон о создании реестра грузовых автоперевозчиков

    Tекст: Ольга Иванова

    В России с 1 марта 2027 года появится обязательный реестр для грузовых автоперевозчиков, охватывающий транспорт массой свыше 3,5 т, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Путин подписал закон о создании реестра грузовых автоперевозчиков, сообщает ТАСС. Новый реестр начнет функционировать с 1 марта 2027 года. Перевозчики будут обязаны уведомлять о каждой перевозке грузов через специальную цифровую платформу.

    Согласно документу, заниматься перевозкой грузов смогут только те юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрируют уведомление о перевозке в соответствующем реестре. Право на осуществление перевозок утрачивается в случае исключения компании или предпринимателя из данного списка.

    В реестр нужно будет заносить сведения о транспортных средствах, у которых максимально допустимая масса превышает 3,5 т. Однако компании, перевозящие грузы только для своих нужд, освобождаются от этой обязанности.

    Реестр будет действовать на базе национальной цифровой платформы «ГосЛог», которая также позволит оформлять необходимые транспортные документы в электронном виде. Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.

    В пояснительной записке отмечается, что в базах МВД России зарегистрированы 6,79 млн грузовых автомобилей, принадлежащих примерно 250-300 тыс. собственников. При этом, по данным Ространснадзора на апрель 2024 года, только 46,1 тыс. владельцев уведомили о своей деятельности, что составляет менее 20% от общего числа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд озвучил планы по созданию перечня работодателей, у которых фиксируются случаи нелегальной занятости.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Диброву в ДНР
    Песков не понял намека Зеленского о плане «Б» для России
    Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских наемников на Украине
    В Грузии заявили о заморозке отношений с Евросоюзом
    Путин назначил Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ
    Меньшова о смерти Алентовой: Мама ушла из жизни так, как хотела
    Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках