Масоны подали в суд на полицию Лондона из-за обязательного раскрытия членства

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Guardian со ссылкой на судебные документы, в декабре Скотленд-Ярд ужесточил требования: теперь полицейским нужно открыто декларировать принадлежность к любой иерархической организации, предполагающей взаимную поддержку членов, передает РИА «Новости».

В поданном иске масоны настаивают, что это правило – форма религиозной дискриминации, и обвиняют полицию в распространении теорий заговора о влиянии масонства. Адриан Марш, глава Великой ложи Великобритании, заявил, что слушания по приостановке действия нового правила могут пройти уже в январе, а при удовлетворении иска действие меры приостановят до суда по сути дела. По его словам, перед принятием решения о нововведениях полиция не провела должных консультаций с представителями лож.

В пресс-службе Скотленд-Ярда подчеркнули, что полиция будет отстаивать свою позицию в суде. Источники отмечают, что ужесточение связано с выявленным внутренним дисциплинарным нарушением внутри службы, которое, вероятно, имеет отношение к масонству.

Вопрос масонства в полиции поднимается не впервые: после резонансного убийства частного детектива Дэниела Моргана в 1987 году независимое расследование выявило, что коррупция мешала поиску преступников, а среди рекомендаций было ужесточить правила в отношении тайных сообществ среди полицейских.

