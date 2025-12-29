Дотком: Мир обречен, если миллиардеры победят в гонке за создание ИИ

Tекст: Денис Тельманов

Ким Дотком, известный как создатель Megaupload и Mega, заявил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что если Питер Тиль, Билл Гейтс, Алекс Карп и Сэм Альтман выиграют гонку за создание универсального искусственного интеллекта, человечество окажется обречено, сообщает РИА «Новости».

Он написал: «Если Питер Тиль, Билл Гейтс, Александр Карп и Сэм Альтман выиграют гонку за AGI, человечество обречено. Будем надеяться, что они не победят».

AGI, или общий искусственный интеллект, представляет собой систему, обладающую когнитивными способностями человека и способностью к самостоятельному обучению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи указали, что длительный контакт с чат-ботами на базе искусственного интеллекта может вызывать развитие психотических расстройств у некоторых пациентов.

Президент России Владимир Путин поднимал вопрос развития искусственного интеллекта для задач обороны и безопасности на заседании Совбеза.