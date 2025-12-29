Брижит Бардо решили похоронить в ее саду у моря

Franceinfo: Брижит Бардо похоронят в саду ее усадьбы у моря

Tекст: Мария Иванова

Брижит Бардо будет похоронена в саду своей виллы Ла-Мадраг на юге Франции, сообщает Franceinfo.

Об этом в эфире радиостанции рассказала ее близкая подруга, журналистка Венди Бушар, отметив, что «ее похоронят в саду около моря. Она так хотела, и ее воля будет соблюдена». По словам Бушар, церемония прощания пройдет скромно, отмечает ТАСС.

Желание быть похороненной на территории своего дома в Сен-Тропе Бардо озвучивала в 2018 году в интервью изданию Le Monde. Таким образом, она хотела оградить своих родственников от внимания многочисленных поклонников и сохранить покой семьи, а саму виллу собиралась завещать своему фонду, чтобы она со временем стала музеем.

В «Фонде Брижит Бардо» подтвердили, что актриса ушла из жизни на 91-м году. Причины смерти не уточняются. Представители фонда подчеркнули, что ее деятельность и борьба за права животных продолжатся через работу фонда.

Ранее местные СМИ писали, что в октябре 2023 года Брижит Бардо несколько недель провела в тулонской больнице из-за тяжелой болезни, а в ноябре была вновь госпитализирована. Однако официальной информации о состоянии ее здоровья перед смертью не предоставлялось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сен-Тропе и поклонники приходят к ее вилле, чтобы почтить ее память.

Мирей Матье назвала Бардо своей сестрой и самой красивой женщиной Франции.