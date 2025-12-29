Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнившая «Прекрасное далеко»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дасковская скончалась еще 20 ноября, ее похоронили на Заборьевском кладбище в Подмосковье, в городском округе Домодедово, сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Дасковская родилась 25 июня 1946 года. Она получила профессиональное музыкальное образование по специальности дирижер хора, передает РИА «Новости».

В советское время работала на «Мосфильме» и Киностудии имени Горького, озвучила более 200 фильмов. Именно ее голос прозвучал в популярной песне «Прекрасное далеко» из телефильма «Гостья из будущего».

В 1999 году Дасковская переехала в Германию, где занималась театром и продолжала выступать как вокалистка.

