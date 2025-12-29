Путин призвал главу Подмосковья усилить поддержку семей участников СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Во время встречи в Кремле глава государства подчеркнул значимость таких тем, как выплаты, правовая поддержка и иные меры помощи, передает РИА «Новости».

«Надо обратить внимание на вопросы, которые больше всего волнуют самих ребят, которые вернулись из зоны боевых действий, и членов их семей. Это выплаты различного рода, это юридическая помощь и всякие другие меры поддержки. Я вас просил бы постоянно держать это под своим контролем», – отметил Путин.

Он также поинтересовался работой социальных координаторов, которые отвечают за взаимодействие с семьями и ветеранами из числа участников спецоперации на Украине.

Воробьев пообещал президенту, что правительство региона приложит все усилия для обеспечения заботы о семьях военнослужащих.

Напомним, в понедельник Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.