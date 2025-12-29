Обвинение попросило суд заочно арестовать экс-полковника ФСБ Фролова

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обвинение считает, что Фролов намеренно уклоняется от суда, передает РИА «Новости».

Суд пока не может начать пересмотр дела из-за отсутствия фигуранта. Обвинение отмечает, что Фролов был осведомлен о дате и месте заседания, однако проигнорировал их, что, по мнению прокурора, указывает на его бегство.

Известно, что изначально экс-полковник обвинялся во взяточничестве на сумму 87 млн рублей, однако суд переквалифицировал обвинение на мошенничество и назначил шесть лет колонии, освободив Фролова из-за истечения срока давности.

Ранее эпизод по другому мошенничеству был прекращен. Решение суда обжаловали и стороны защиты, и прокуратуры. Позднее военный суд отменил приговор, затем кассационный суд передал дело на новое рассмотрение.

Следствие полагает, что, курируя «банковский» отдел, Фролов регулярно получал деньги от руководства «Кредитимпэкс Банка» за покровительство. Размер выплат составлял 100-150 тыс. сначала долларов, позже – евро.

Экс-акционер «Кредитимпэкс Банка» Шкурко получил четыре года и восемь месяцев за покушение на дачу взятки, но был освобожден от наказания. В рамках дела Фролов, Черкалин и Васильев обманом получили долю в капитале строительной компании на сумму не менее 490 млн рублей.

Черкалин пошел на сделку со следствием и получил семь лет колонии строгого режима; ему также запретили занимать должности в правоохранительных органах и обязали выплатить пострадавшим почти по 319 млн рублей каждому. Дело против Васильева прекратили из-за истечения срока давности.

Напомним, Московский гарнизонный военный решил принудительно привести Фролова, обвиняемого в коррупции, на заседание.