    29 декабря 2025, 13:59 • Новости дня

    «Калашников» завершил годовые поставки пистолетов Лебедева силовым ведомствам

    «Калашников» выполнил годовые контракты по поставкам пистолетов Лебедева

    Tекст: Мария Иванова

    В 2025 году концерн «Калашников» полностью выполнил поставки современных 9-миллиметровых пистолетов Лебедева компактного типа для российских силовых ведомств.

    Концерн «Калашников» полностью выполнил годовые контракты по поставкам 9-миллиметровых пистолетов Лебедева (ПЛК) силовым ведомствам России, сообщает Telegram-канал «Калашникова».

    Предприятие в Ижевске изготовило и отгрузило современные компактные пистолеты Лебедева в указанные сроки. Производство было заметно увеличено благодаря слаженной работе коллектива.

    Коммерческий директор Ижевского механического завода Олег Сапожников подчеркнул: «Благодарю весь коллектив завода за ответственное отношение к выполнению поставленных задач на благо безопасности страны». Руководитель отметил, что слаженность рабочих, инженеров, технологов и руководства сыграла решающую роль в выполнении обязательств предприятия.

    Напомним, что компактный пистолет Лебедева был принят на вооружение в 2021 году, а с 2022 года его начали серийно выпускать. Это первый российский пистолет такого класса под патрон 9 на 19 миллиметров. Компактные размеры ПЛК удобны для скрытого ношения, а двусторонние элементы управления делают его подходящим как для правшей, так и для левшей.

    В понедельник сообщалось, что концерн «Калашников» выполнил контракт по поставке ударных беспилотников «Куб-2».

    Компания установила рекорд по производству гранатометов для спецоперации на Украине. В декабре она также выполнила крупную поставку дронов СКАТ 350М заказчику.

    27 декабря 2025, 01:30 • Новости дня
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Служебный ноутбук с личными данными младшего лейтенанта ВСУ был обнаружен в оставленном подразделением блиндаже вместе с документацией и оборудованием, рассказали в российских силовых структурах.

    «Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя Ивано-Франковской области с грозным ником «Ночной кошмар зеро», – заявил источник РИА «Новости».

    В российском силовом ведомстве уточнили, что батальон, где служил Калинский, был преобразован из 75-го батальона 102-й бригады территориальной обороны после реформы украинских войск.

    Город Гуляйполе находится в Запорожской области, которая с 2022 года входит в состав России, однако часть ее территорий, включая город Запорожье, пока остается под контролем украинской стороны. Мелитополь с марта 2023 года является административным центром региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи. Кроме того, в ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.

    Комментарии (14)
    26 декабря 2025, 21:28 • Новости дня
    В Белоруссии определили районы боевого дежурства комплекса «Орешник»

    В Белоруссии определили районы боевого патрулирования комплекса «Орешник»

    В Белоруссии определили районы боевого дежурства комплекса «Орешник»
    @ mil.by

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Белоруссии обозначили территории, где ракетный комплекс «Орешник» будет нести боевое патрулирование, что назвал начальник Генштаба.

    Районы, где ракетный комплекс «Орешник» осуществит боевое патрулирование, определены, передает ТАСС. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко сообщил об этом в интервью телеканалу ОНТ.

    «Ракетный комплекс «Орешник» ьнаходится на территории Беларуси. Определены районы боевого патрулирования», – заявил Муравейко.

    Подробностей о конкретных регионах или количестве задействованных комплексов глава Генштаба не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вооружение белорусских военных поступила радиолокационная станция, способная одновременно сопровождать до ста целей на дальности до 300 километров.

    На один из аэродромов Белоруссии доставлена очередная партия российских истребителей Су-30СМ2.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о кратном увеличении производства востребованных вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Производство наиболее востребованной в ходе СВО продукции, включая боеприпасы и бронетехнику, с 2022 года увеличилось кратно в 2025 году, заявил президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения.

    Президент России провёл совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы и стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, сообщает Telegram-канал Кремля. В ходе встречи были озвучены итоги работы предприятий отрасли в 2025 году.

    «По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно», – сказал президент.

    Производство бронетанкового вооружения выросло в 2,2 раза, а легкобронированной техники, такой как БМП и БТР, – в 3,7 раза. Объёмы выпуска военной авиационной техники увеличились в 4,6 раза, автомобильной – в 5,7 раза, ракетного и артиллерийского вооружения – в 9,6 раза.

    Особенно значительный прирост отмечен в производстве средств связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза, а также средств индивидуальной бронезащиты – почти в 18 раз. «Средства поражения и боеприпасы – более чем в 22 раза», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил значимый вклад сотрудников оборонно-промышленного комплекса в развитие страны. Он также отмечал, что Россия достигла успехов в развитии беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    @ Павел Быркин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На совещании Совбеза президент России Владимир Путин поднял вопрос развития искусственного интеллекта (ИИ) для нужд обороны и безопасности.

    Дополнительные меры по развитию искусственного интеллекта в сфере обороны и безопасности страны стали одной из центральных тем традиционного оперативного пятничного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.

    Президент РФ Владимир Путин обозначил этот вопрос в начале встречи, подчеркнув его актуальность для национальной безопасности. «У нас несколько вопросов. Первый – о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», – заявил президент в ходе совещания.

    В качестве главного докладчика по этому вопросу выступил министр обороны Андрей Белоусов.

    Ранее в пятницу президент провел совещание по государственной программе вооружения и отметил, что с 2022 года производство боеприпасов и бронетехники увеличилось кратно.

    Кроме того, было отмечено, что новая госпрограмма вооружения включила искусственный интеллект в число приоритетных направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что ИИ является более значимой технологией, чем освоение космоса.

    Комментарии (4)
    26 декабря 2025, 18:10 • Новости дня
    Новая госпрограмма вооружения включила ИИ в приоритетные направления
    Новая госпрограмма вооружения включила ИИ в приоритетные направления
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В материалах к совещанию президента раскрыты планы по массовому внедрению искусственного интеллекта в новые системы вооружения и военной техники.

    Россия планирует широкое внедрение искусственного интеллекта во все ключевые системы вооружения в рамках новой госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы, сообщает ТАСС. Соответствующие положения содержатся в материалах Кремля, подготовленных к совещанию у президента.

    «В рамках ГПВ на 2027–2036 годы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта. К высокоприоритетным направлениям относятся стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях», – говорится в документе.

    Особое внимание уделят синхронизации работ по испытаниям, созданию инфраструктуры, закупкам вооружений и развитию полигонной базы. Такой подход, как подчеркивается в материалах, позволит повысить эффективность и технологичность российской армии в перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что искусственный интеллект – более значимая технология, чем освоение космоса.

    Объединенная авиастроительная корпорация завершила год с рекордным объемом выпуска боевых самолетов.

    В России в ближайшие семь лет планируют вовлечь 12,2 млн новых участников в экономику, сосредоточив особое внимание на поддержке ветеранов спецоперации и их семей.

    Системы «Посейдон» и «Буревестник» демонстрируют решимость России защищать свои интересы в стратегической сфере.

    Комментарии (3)
    27 декабря 2025, 04:58 • Новости дня
    Марочко: В ДНР за Резниковку начались бои, Димитров зачищают

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвинулись западнее Свято-Покровского и начали бои за Резниковку в ДНР, а в Димитрове (украинское название Мирноград) началась зачистка города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За несколько суток нашим военнослужащим удалось продвинуться западнее населенного пункта Кирово, оно же Свято-Покровское. Сейчас идут бои непосредственно за населенный пункт Резниковка», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что ВС России продвигаются и на северо-запад, и на юго-запад от Резниковки. Он допустил, что в начале следующей недели населенный пункт может быть взять под стопроцентный контроль российских военных.

    «Касаемо Димитрова: по улице Центральной полностью разрезана украинская группировка. По сути, идет зачистка данного населенного пункта. У противника абсолютно нет никаких шансов выйти из города», – отметил он.

    По словам Марочко, в подвалах города еще укрываются мирные жители – им  оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный Виталий Набережный заявлял, что попытки украинских военных выйти из Димитрова обречены на провал. Пушилин заявлял, что кольцо вокруг Димитрова сужается. Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 05:53 • Новости дня
    Из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек

    ТАСС: Из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение 2025 года численность дезертиров и «самовольно ушедших» из ВСУ бойцов превысила 200 тыс., что составляет около четверти численности всех военнослужащих.

    С начала 2025 года из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали или самовольно покинули службу свыше 200 тыс. военнослужащих, – подсчитали в ТАСС.

    Эта цифра приближается к четверти всей украинской армии, чья численность оценивается в 800 тыс.

    Сянваря по октябрь число дезертиров и «самовольщиков» оценивалось в 176 тыс. человек на основании сведений Государственного бюро расследований Украины и офиса генерального прокурора.

    После рекордных показателей октября – почти 19,6 тыс. случаев – украинские правоохранительные органы прекратили публиковать обновленные статистические данные.

    В ноябре и декабре ситуация официально не освещалась, однако Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС России, 18 декабря заявил, что ежемесячно ряды ВСУ покидают до 30 тыс. военнослужащих. Представители Киева признавали сохранение высоких темпов дезертирства.

    Напомним, коррупционные разоблачения в высших эшелонах украинской власти вызвали резкое ухудшение морального состояния солдат и рост числа дезертиров, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ. Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ. Испанская Pais сообщила, что солдаты ВСУ считают это Рождество для них последним.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 20:04 • Новости дня
    Всевысотный обнаружитель 96Л6 начал охранять воздушные границы Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    На вооружение белорусских военных поступила радиолокационная станция, способная одновременно сопровождать до ста целей на дальности до трехсот километров.

    Новая радиолокационная станция поступила на боевое дежурство для охраны воздушных границ Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Всевысотный обнаружитель 96Л6 предназначен для поиска и определения координат целей на значительном расстоянии.

    Согласно открытым характеристикам, станция способна обнаруживать и сопровождать одновременно до 100 целей на расстоянии до 300 километров, а также выдавать данные для их последующего поражения.

    В сообщении министерства обороны было отмечено: «На охрану воздушных границ Беларуси заступил новый образец военной техники – радиолокационная станция – всевысотный обнаружитель».

    Также подчеркнуто, что принятие этой техники на вооружение и ее заступление на боевое дежурство – часть мероприятий по модернизации зенитных ракетных подразделений воздушных сил и сил противовоздушной обороны с переводом их на современные комплексы С-400.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.

    Российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии, где подготовили первые позиции для его размещения.

    Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, которые несут дежурство на границе с Украиной.

    Дивизион РСЗО «Полонез» вышел с полным боекомплектом в назначенный район в связи со сложной обстановкой возле госграницы Белоруссии.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Боец ВС РФ изобразил ЗРК С-300В на обломке самолета ВСУ

    Командир дивизиона ВС РФ нарисовал свой ЗРК на фрагменте сбитого самолета ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий ВС России с позывным Север создал рисунок комплекса С-300В на части сбитого украинского воздушного судна.

    На обломке сбитого украинского самолета командир дивизиона ЗРК С-300В с позывным Север из ВС РФ изобразил комплекс, на котором ежедневно несет службу, сообщает телеканал «Россия 24». Военный не прекращает заниматься творчеством даже в зоне спецоперации, и подчеркивает, что вскоре на рисунке появится эмблема его бригады.

    «Это пока первый образец. Мы только начинаем развиваться в этом», – рассказал Север в интервью телеканалу. Боец отметил, что рисунок выполнен вручную ручкой, а в дальнейшем его планируют украсить гравировкой и красками, после чего покрыть лаком.

    Инициатива стала необычным способом поддержать моральный дух подразделения и сохранить память о службе. По словам Севера, такие творческие проекты – только начало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стрелок-зенитчик с позывным Смелый сообщил о трудностях поражения маневрирующих самолетов по сравнению с БПЛА.

    А гранатометчик с позывным Даня рассказал, что военнослужащие группировки Восток не дали боевикам ВСУ установить минные растяжки под населенным пунктом Червоное в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 07:01 • Новости дня
    Боец «Самурай» рассказал о заминированных ВСУ мобильниках в Косовцево

    Tекст: Катерина Туманова

    При освобождении Косовцево в Запорожской области российские военнослужащие группировки войск «Восток» обнаружили очередные минные ловушки в исполнении боевиков ВСУ.

    Российские военнослужащие в ходе освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области выявили заминированные мобильные телефоны, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск "Восток" с позывным "Самурай".

    «Стоит только взять человеку телефон – происходит взрыв, отрыв конечности практически гарантирован. В таких ситуациях телефоны трогать нельзя: обходим, передаем информацию задним, что здесь заминировано, и проходим мимо», –  рассказал РИА «Новости» боец с позывным «Самурай».

    Напомним, Минобороны России сообщило 26 декабря об освобождении бойцами  группировки войск «Восток» населенного пункта Косовцево в Запорожской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России после освобождения Косовцево создали условия для блокады снабжения ВСУ. Кроме того, российские войска освободили  Заречное в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 03:59 • Новости дня
    Добровольцы на СВО рассказали о создании «роя дронов» для удара по ВСУ

    Бригада добровольцев создает «рой дронов» для удара по позициям ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС России разрабатывают технологии массового запуска беспилотников и защиту от воздействия систем радиоэлектронной борьбы.

    «К нам поступает большое количество «птичек» разных форматов, разных производителей. Соответственно, постоянно идёт работа по их усовершенствованию, это делается каждодневно. Беспилотники полетят роем и в большом количестве», – рассказал РИА «Новости» командир технико-эксплуатационной части с позывным «Булус».

    Кроме этого, инженеры выполняют ежедневный анализ радиочастотной обстановки и радиоразведку на линии боевого соприкосновения для выявления работы средств радиоэлектронной борьбы украинских боевиков.

    «Булус» добавил, что после выявления вражеских помех специалисты оперативно перенастраивают беспилотники: меняют частоты, видеоуправление и модули управления аппаратами для их успешного применения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия обогнала ВСУ по поставкам дронов на фронт. Росреестр сообщил о намерении удвоить число своих дронов.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 16:23 • Новости дня
    Россия обогнала ВСУ по поставкам дронов на фронт

    Мантуров: Россия поставляет в зону СВО больше дронов, чем ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество российских дронов, поступающих в зону спецоперации, оказалось существенно выше объема поставок беспилотников со стороны ВСУ, об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Россия поставляет на фронт больше дронов, чем Украина, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, объем производства беспилотников в России составляет миллионы единиц, а текущие поставки на линию фронта превосходят аналогичные поставки противника.

    Мантуров отметил, что в стране ведется работа как по беспилотникам самолетного типа, так и по FPV-дронам. Он подчеркнул, что Россия занимается локализацией компонентов и продолжит увеличивать объемы производства и адаптацию техники под потребности Министерства обороны напрямую с отечественными производителями и разработчиками.

    Говоря о новых разработках, Мантуров заявил, что дальность применения авиабомб с универсальным планирующим модулем (УМПК) уже достигает почти 300 км в зависимости от массы боеприпаса.

    Он подчеркнул, что этот тип бомб был оперативно доработан для оснащения летающим модулем, что позволяет существенно расширить дальность применения. По словам Мантурова, многие эксперты считают этот вид вооружения критически важным фактором для достижения победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории специальной военной операции задействуют около десяти высокотехнологичных дронов российского производства, включая барражирующие боеприпасы и разведывательные аппараты.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 20:54 • Новости дня
    МЧС объявило ракетную опасность в Краснодарском крае

    МЧС объявило ракетную опасность в Краснодарском крае из-за угрозы

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителей Кубани предупредили об опасности падения ракет и призвали немедленно перейти в укрытия при получении сигнала угрозы.

    Объявление о ракетной опасности распространило МЧС России, передает РИА «Новости». В ведомственном уведомлении было отмечено, что на территории Краснодарского края существует реальная угроза падения ракет.

    В качестве меры безопасности населению рекомендовано укрыться в защищенных помещениях – подвалах или других приспособленных сооружениях. Кроме того, гражданам рекомендовали отойти подальше от окон и быть внимательными к официальным уведомлениям.

    В случае падения ракет жителям предписано незамедлительно звонить по номеру 112, а также оповестить окружающих о возможной опасности.

    Ранее, в пятницу, на территории Краснодарского края также объявляли беспилотную опасность. Тогда предупреждение действовало около трех с половиной часов. О текущей длительности угрозы в официальных сообщениях не уточнялось.

    МЧС подчеркнуло, что все экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности и следят за развитием ситуации. Власти региона продолжают мониторинг обстановки и поддерживают контакт с федеральными структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители всей Белгородской области получили предупреждение о ракетной опасности после серии взрывов в Белгороде.

    Украинские боевики планировали нанести ракетный удар по площадке выступления заслуженного артиста России Shaman.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 15:01 • Новости дня
    Парламент Китая лишил мандатов пять высших военачальников

    Парламент Китая отозвал мандаты пяти высших военачальников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в субботу прекратил депутатские полномочия группы старших офицеров и одного гражданского чиновника.

    Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) прекратил полномочия бывшего заместителя председателя Центрального военного совета Хэ Вэйдуна и еще четырех генералов высшего уровня. В списке также оказались бывший глава Политико-юридической комиссии ЦВС адмирал Ван Жэньхуа, бывший политкомиссар Народной вооруженной полиции генерал-полковник Чжан Хунбин, заместитель начальника Управления политической работы ЦВС генерал-лейтенант Хэ Хунцзюнь и генерал-лейтенант Ван Пэн сообщает ТАСС.

    Решение об отзыве мандатов было утверждено на заключительном заседании сессии законодательного органа. В опубликованных документах отмечается, что во всех случаях формулировка звучала как «отозван». В китайской политической практике этот термин указывает на инициативу избирающего органа и, как правило, означает начало дисциплинарного расследования или уголовного разбирательства.

    Одновременно с военачальниками своих мест в парламенте лишились ряд гражданских лиц, включая бывшего секретаря горкома Янчжоу Се Чжэнъи. Общее число депутатов четырнадцатого созыва ВСНП составляет 2 900 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Третий народный суд средней ступени Пекина вынес приговор бывшему чиновнику У Инцзе за получение взяток на сумму 343 млн юаней.

    До этого бывший зампред правительства Тибета Ван Юн получил смертный приговор с двухлетней отсрочкой исполнения за коррупцию на сумму более 271 млн юаней.

    Кроме того, прокуроры муниципальной народной прокуратуры завершили расследование по делу экс-замглавы отдела пропаганды ЦК Компартии КНР Чжана Цзяньчуня и передали материалы в суд.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    Разведка «Северян» вскрыла и пресекла попытку контратаки ВСУ южнее Варачино

    Tекст: Катерина Туманова

    На участке фронта в Сумской области идут тяжелые встречные бои, собравшие резервы солдаты ВСУ пытаются атаковать, но военнослужащие группировки войск «Север» опережают и уничтожают противника.

    «Противник силами двух штурмовых групп 71 оебр предпринял попытку провести контратаки на позиции наших бойцов в районе южнее Варачино. Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой. Обе вражеские боевые группы уничтожены комплексным огневым поражением», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    Они добавили, что за сутки в Сумском и Краснопольском районах Сумской области на восьми участках фронта продвинулись на расстояние до 700 м. На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия громила позиции ВСУ в районе Рыжевки.

    На Харьковском направлении ВСУ возобновили активные боевые действия и контратакуют в попытке вернуть утраченные позиции в Вильче. В Харькове «Северянами» поражен цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ на территории машиностроительного завода.

    В районе Старицы российские бойцы продвинулись на 200 м на двух участках фронта в лесных массивах, у Лимана – заняли четыре опорных пункта ВСУ и два в лесном массиве юго-восточнее Прилипки, продвинувшись на 500 м.

    У Мелового-Хатнего расширена зона контроля возле российской границы, бойцы продвинулись на девяти участках на расстояние до 450 м. Расчеты FPV и артиллерия уничтожали средства РЭБ ВСУ в Липцах и окрестностях.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны отметило значительные потери вооруженных сил Украины под Волчанском и Северском. В Харьковской области был ликвидирован командир из 22-й бригады ВСУ. Военный эксперт Марочко допустил скорое освобождение села Копанки Харьковской области.

    Комментарии (0)
