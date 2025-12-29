«Калашников» завершил годовые поставки пистолетов Лебедева силовым ведомствам

«Калашников» выполнил годовые контракты по поставкам пистолетов Лебедева

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Калашников» полностью выполнил годовые контракты по поставкам 9-миллиметровых пистолетов Лебедева (ПЛК) силовым ведомствам России, сообщает Telegram-канал «Калашникова».

Предприятие в Ижевске изготовило и отгрузило современные компактные пистолеты Лебедева в указанные сроки. Производство было заметно увеличено благодаря слаженной работе коллектива.

Коммерческий директор Ижевского механического завода Олег Сапожников подчеркнул: «Благодарю весь коллектив завода за ответственное отношение к выполнению поставленных задач на благо безопасности страны». Руководитель отметил, что слаженность рабочих, инженеров, технологов и руководства сыграла решающую роль в выполнении обязательств предприятия.

Напомним, что компактный пистолет Лебедева был принят на вооружение в 2021 году, а с 2022 года его начали серийно выпускать. Это первый российский пистолет такого класса под патрон 9 на 19 миллиметров. Компактные размеры ПЛК удобны для скрытого ношения, а двусторонние элементы управления делают его подходящим как для правшей, так и для левшей.

В понедельник сообщалось, что концерн «Калашников» выполнил контракт по поставке ударных беспилотников «Куб-2».

Компания установила рекорд по производству гранатометов для спецоперации на Украине. В декабре она также выполнила крупную поставку дронов СКАТ 350М заказчику.