    29 декабря 2025, 13:58 • Новости дня

    Песков заявил о грядущих трудностях для лидеров ЕС на выборах

    Песков оценил перспективы европейских лидеров на будущих выборах в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что европейским руководителям будет непросто на предстоящих выборах из-за растущего недовольства граждан по ключевым вопросам.

    На следующих выборах лидерам Евросоюза будет очень нелегко, такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос журналистов о возможном росте недовольства среди европейцев в связи с одобрением кредита для Киева в 90 млрд евро, Песков подчеркнул: «То, что на следующих выборах им всем будет очень нелегко, это очевидно».

    По словам Пескова, до новых выборов гражданам Евросоюза придется мириться с руководителями, которых они избрали ранее.

    В Кремле отмечают, что у европейских жителей ограничены инструменты для смены власти между выборами, а недовольство решениями руководства, в частности выделением крупного кредита Киеву, не приведет к досрочным кадровым перестановкам в ЕС.

    Ранее лидеры Евросоюза не смогли согласовать изъятие российских активов. В офисе Еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения на этом фоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что единство ЕС ждет испытание угрозой поражения.

    28 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России

    Лавров предупредил о сокрушительном ответе России на возможное нападение Европы

    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки напасть на страну встретят сокрушительный ответ.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил: «Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», передает ТАСС.

    Лавров также сделал акцент на том, что «если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным». Министр напомнил, что «об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин».

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков собщил, что противники России не смогут добиться победы над ней в случае открытого конфликта.

    Как писала газета ВЗГЯЛД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Эксперты ранее отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.

    28 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС

    Telegraph: Стармер пропустил разговор лидеров ЕС с Зеленским из-за нехватки времени

    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС
    @ Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер не принял участие в телефонном разговоре европейских лидеров с Владимиром Зеленским перед встречей главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Daily Telegraph.

    Причиной стала нехватка времени у Стармера, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что участие премьер-министра Британии в этом совещании изначально не планировалось. В ходе телефонного разговора Британию представлял советник главы правительства по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Он нередко бывает участником подобных обсуждений от имени Лондона.

    Помимо Пауэлла, на звонке присутствовали и другие советники европейских лидеров по вопросам безопасности.

    Напомним, Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом.

    Белый дом сообщал, что Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    27 декабря 2025, 14:24 • Новости дня
    В Италии оценили ущерб от запрета импорта сантехники в Россию

    Италия потеряет 140 млн евро из-за запрета поставок сантехники в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянские предприятия могут ежегодно недополучать порядка 140 млн евро из-за запрета на экспорт сантехники в Россию, существенно пострадают малые и средние компании, заявил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

    Италия может лишиться примерно 140 млн евро в год из-за запрета на поставку сантехники в Россию, рассказал президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани, передает РИА «Новости».

    По его оценке, совокупные потери с учетом других попавших под санкции товарных категорий могут достичь 250 млн евро в год.

    Трани отметил, что подобные ограничения наносят серьезный ущерб множеству компаний в Италии, в особенности малым и средним, которые ранее крепко удерживали свои позиции на российском рынке. Он подчеркнул, что последствия ограничительных мер для отдельных производителей будут более ощутимы.

    Напомним, российская экономика с 2022 года столкнулась с масштабными западными санкциями. По данным агентства, против России действует почти 31 тыс. ограничений, а Евросоюз уже принял 19 пакетов санкций.

    Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, в том числе унитазов и биде, в Россию в рамках 19 пакета санкций.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что россияне с юмором восприняли это решение, а европейские производители теперь несут убытки.

    27 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России

    Профессор Дизен заявил о переходе Макрона к диалогу с Россией вопреки позиции Мерца

    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    @ L.Urman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца,заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

    Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что Эммануэль Макрон меняет риторику по отношению к Москве, дистанцируясь от более воинственной позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    Дизен отмечает: «В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии».

    Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что официальный Берлин сдержанно отреагировал на инициативу Макрона о необходимости телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По данным немецких журналистов, канцлер Германии не считает такое предложение «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

    Таким образом, на фоне смены тональности Парижа усиливается различие в подходах между Францией и Германией по отношению к диалогу с Москвой. Франция демонстрирует большую осторожность и ориентацию на компромисс, в то время как ФРГ занимает более жесткую линию, отмечают зарубежные эксперты.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации.

    По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Власти Франции заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    28 декабря 2025, 02:12 • Новости дня
    Лавров назвал ЕС главным препятствием к миру на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не скрывает подготовки к войне с Россией и становится ключевым препятствием к миру на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Министр обратил внимание на недавние попытки европейских политиков передать замороженные российские валютные резервы, находящиеся в Бельгии, украинскому режиму. «Но не получилось», – сказал он.

    Лавров заявил, что Москва ценит усилия США по достижению мирного урегулирования и готова к дальнейшей работе с американскими переговорщиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что режим Владимира Зеленского и его европейские союзники не проявляют готовности к конструктивным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

    27 декабря 2025, 16:57 • Новости дня
    Маска умершего биатлониста Баккена была выставлена на высоту 7 тыс. метров

    Гипоксическая маска умершего биатлониста Баккена была выставлена на высоту 7 тыс. метров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На теле умершего норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли маску, выставленную на имитацию высоты в 7 тыс. метров, сообщили скандинавские СМИ.

    Гипоксическая маска, обнаруженная на умершем норвежском биатлонисте Сиверте Баккене, была настроена на высоту 7 тыс. метров, передает РИА «Новости»  со ссылкой на VG. Это оборудование используют спортсмены для имитации тренировок в условиях недостатка кислорода. Данный режим предполагает крайне низкое содержание кислорода во вдыхаемом воздухе.

    Уточняется, что пока неизвестно, самостоятельно ли Баккен выставил такие параметры, и существовала ли такая настройка в момент его гибели. По одной из версий, уровень мог быть изменен в процессе реанимации спортсмена сразу после обнаружения тела.

    Для установления точной причины смерти будет выполнена судебно-медицинская экспертиза. Результаты анализов ожидаются в начале следующей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баккен скончался 23 декабря в возрасте 27 лет на итальянском курорте Лавацца. Его нашли мертвым в гостиничном номере. При этом спортсмен находился в гипоксической маске.


    27 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    «Газпром» сообщил о сокращении запасов газа в Прибалтике

    «Газпром» предупредил о сокращении запасов газа в Прибалтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень заполненности единственного подземного газохранилища в Прибалтике опустился до 49,5%, что обычно бывало только к середине февраля, отметили в «Газпроме».

    Газодобывающая компания «Газпром» в своем официальном Телеграм-канале сообщила о существенных трудностях с газоснабжением в Прибалтике. Компания обратила внимание на то, что Инчукалнское подземное хранилище газа в Латвии, единственное в регионе, уже более чем наполовину опустошено.

    «Крайне сложная ситуация в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину. На 25 декабря заполненность Инчукалнского ПХГ сократилась до 49,5%. В прошлом отопительном сезоне такой уровень был зафиксирован только в середине февраля», – говорится в сообщении газовой компании.

    Также в «Газпроме» подчеркнули, что перед стартом сезона отбора Инчукалнское ПХГ было заполнено только на 61%. Снижение запасов в хранилище отмечается на фоне зимнего периода, что повышает риски для стабильности газоснабжения в регионе и требует повышенного внимания к ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о серьезных рисках для Европы из-за низких темпов закачки газа в подземные хранилища.

    Напомним, Россия заняла третье место по объему стоимости импорта газа Евросоюзом по итогам октября. А заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что за два года европейские страны перечислили России больше средств за газ, чем потратили на поддержку Украины.

    26 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    СМИ сообщили о субботних переговорах Трампа, Зеленского и европейцев

    Axios анонсировал субботние переговоры Трампа, Зеленского и европейцев по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ближайшую субботу может состояться видеоконференция с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров, посвященная обсуждению мира на Украине, пишут западные СМИ.

    О планах проведения видеоконференции, посвященной переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американский портал Axios. В онлайн-встрече собираются принять участие президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и представители стран Европы. Ожидается, что основной темой станут пути достижения соглашения по прекращению боевых действий и урегулированию ситуации на Украине.

    В публикации Axios уточняется, что встреча запланирована на субботу, однако точное время виртуальной беседы пока не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский также заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом.

    Ранее Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и выразил готовность отвести войска с этих территорий при условии сохранения позиций в других регионах.

    Напомним, украинские СМИ опубликовали текст мирного плана Киева из двадцати пунктов, включающего подтверждение суверенитета и соглашение о ненападении при международном мониторинге и гарантиях безопасности от Соединенных Штатов, НАТО и Европы по аналогии с пятой статьей Устава НАТО.

    27 декабря 2025, 10:18 • Новости дня
    Беглый сенатор Хорошавцев был освобожден судом в Италии после задержания

    Сбежавший экс-сенатор Хорошавцев был освобожден в Италии после задержания в отеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сенатор и экс-глава «Башнефти» Виктор Хорошавцев, обвиняемый в крупном мошенничестве в России, был арестован в гостинице в Италии и вскоре освобожден решением миланского суда, пишут местные СМИ.

    Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев, обвиняемый в мошенничестве в России, был задержан на севере Италии по международному ордеру. Однако вскоре он был освобожден, передает ТАСС, ссылаясь на итальянскую газету Corriere della Sera.

    Суд Милана отклонил запрос о содержании Хорошавцева под стражей. Адвокаты аргументировали свою позицию тем, что юридическое сотрудничество с Москвой невозможно, так как Россия вышла из Совета Европы и прекратила участие в соответствующих соглашениях.

    Издание сообщает, что экс-сенатор был задержан 25 декабря в гостинице, куда приехал навестить свою дочь. Сейчас он проживает в Испании, где у него есть вид на жительство, а также является гражданином Израиля.

    Ранее суд в Мадриде уже отказывал России в экстрадиции Хорошавцева. Кроме того, Corriere della Sera напоминает, что имя бывшего сенатора фигурировало в журналистских расследованиях, связанных с бизнесом в ОАЭ и Хорватии.

    С 2003 по 2009 год Хорошавцев занимал пост члена Совета Федерации от Удмуртии, после чего возглавил ОАО «Система-инвест» – дочернюю компанию АФК «Система». Под его управление тогда перешла восьмая по объему добычи российская нефтяная компания «Башнефть» и практически весь топливно-энергетический комплекс Башкирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Тверской суд Москвы арестовал Хорошавцева заочно, а также он объявлен в федеральный и международный розыск.

    Хорошавцев, согласно судебным документам, с июня 2024 года находится за пределами России и уехал в Турцию.

    Напомним, в России он обвиняется в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Потерпевшей стороной по делу является госкорпорация «Агентство страхования вкладов».

    Хорошавцеву грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие считает, что обвиняемый действовал вместе с неустановленными и не задержанными лицами.

    28 декабря 2025, 22:27 • Новости дня
    Трамп: Решение по замороженным российским активам не принято

    Tекст: Антон Антонов

    Решение о передаче замороженных российских активов Европой для восстановления Украины пока не принято, заявил глава американского государства Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским.

    «Ничего из этого еще не было решено», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях. Президент США также выразил убеждение, что сейчас есть условия для заключения мирного соглашения, но конкретных сроков он не ставит. По его словам, обсуждаемая сделка по завершению конфликта будет выгодной для всех сторон.

    Трамп отдельно подчеркнул значимость участия США в посреднических усилиях и отметил, что Россия ценит это.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз провалил попытку использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву. Лидеры стран ЕС не сумели согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов.

    В поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. 

    27 декабря 2025, 13:06 • Новости дня
    CNN: Европейских лидеров не будет на переговорах Трампа с Зеленским во Флориде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры, как ожидается, не будут принимать участие во встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

    Как отмечается в сообщении CNN, «никакие европейские лидеры, как ожидается, не будут включены во встречу», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп увидел «хороший шанс» на договоренности с Зеленским на выходных.

    В Совфеде призывали Зеленского вести переговоры без «душеприказчиков» из ЕС и НАТО.

    26 декабря 2025, 19:55 • Новости дня
    Рябков призвал задуматься о предотвращении войны в Европе

    Рябков подчеркнул важность поиска способов предотвращения войны в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков обратил внимание на необходимость обсуждать не сроки войны в Европе, а пути ее предотвращения.

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» отметил, что обсуждать следует не возможное время начала войны в Европе, а скорее сфокусироваться на поиске эффективных мер по ее предотвращению, передает ТАСС.

    «Мы призываем все же думать не о том, когда может разразиться большая война, а о том, что надо сделать, чтобы ее не допустить», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рябков заявил о невозможности победы над Россией в открытом конфликте под натовскими знаменами.

    Также замглавы МИД отметил существенный прогресс в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Сейчас Москва придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    28 декабря 2025, 01:21 • Новости дня
    Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом
    Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом
    @ Официальное интернет-представительство президента Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы, которые намерен рассмотреть на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры Зеленский вел из Галифакса, где встречался с премьер-министром Канады Марком Карни.

    Зеленский пояснил, что ЕС известны не все детали, поскольку обсуждение велось Киевом и Вашингтоном в основном в двустороннем формате. Также Зеленский добавил, что рассчитывает после переговоров с Трампом организовать встречу с руководителями европейских стран для обсуждения полученных наработок и детального разбора инициатив. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на гарантии безопасности со стороны США, однако существуют и такие гарантии, которые зависят от позиций европейских лидеров, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что лидеры стран Евросоюза планировали обсудить с Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен вопрос поддержки Украины. Европейские лидеры, вероятно, не будут участвовать во встрече Трампа и Зеленского во Флориде.

    27 декабря 2025, 13:48 • Новости дня
    Reuters: Разговор Зеленского с европейскими лидерами пройдет без Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и рядом европейских лидеров в субботу, пишет Reuters.

    По информации Reuters, в разговоре не будет участвовать президент США Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

    Ранее агентство сообщало, ссылаясь на представителя Еврокомиссии, что в обсуждении примет участие и Дональд Трамп.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что европейские лидеры, как ожидается, не будут принимать участие во встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде.

    Ранее Трамп увидел «хороший шанс» на договоренности с Зеленским на выходных.

    26 декабря 2025, 23:06 • Новости дня
    Филиппо назвал «абсолютным позором» отправку войск на Украину под флагом ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Предложение лидера «Европейской народной партии» (ЕНП) Европарламента Манфреда Вебера отправить войска Евросоюза (ЕС) под европейским флагом на Украину – абсолютно позорно, заявил глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Вот так-так! Европейцы так предсказуемы! Прочтите этот ужас! Лидер главной партии в Европейском парламенте, ЕНП, только что потребовал, чтобы солдаты, которые будут отправлены на Украину, несли не свой национальный флаг, а «флаг ЕС»! Это  абсолютно позорно!» – написал политик в соцсети Х.

    Филиппо добавил, что в этом предложении очевидны попытки навязать умам некую «европейскую армию», которая является единственной целью «всего этого кино против России».

    «Итак, два напоминания: французским солдатам нечего делать на Украине; и они никогда не наденут синее полотенце со звездами на свою форму! Никогда! Да погибнет ЕС! Французская армия была и останется французской!» – отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии Джон Хили сообщал, что страны называемой коалиции желающих нарастили уровень боеготовности на фоне обсуждений о возможной отправке их военных на Украину. Генсек НАТО Рютте заявлял о готовности стран ЕС направить войска на Украину. Макрон анонсировал январские переговоры по гарантиям безопасности Украине.

