Песков оценил перспективы европейских лидеров на будущих выборах в ЕС

Tекст: Вера Басилая

На следующих выборах лидерам Евросоюза будет очень нелегко, такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос журналистов о возможном росте недовольства среди европейцев в связи с одобрением кредита для Киева в 90 млрд евро, Песков подчеркнул: «То, что на следующих выборах им всем будет очень нелегко, это очевидно».

По словам Пескова, до новых выборов гражданам Евросоюза придется мириться с руководителями, которых они избрали ранее.

В Кремле отмечают, что у европейских жителей ограничены инструменты для смены власти между выборами, а недовольство решениями руководства, в частности выделением крупного кредита Киеву, не приведет к досрочным кадровым перестановкам в ЕС.

Ранее лидеры Евросоюза не смогли согласовать изъятие российских активов. В офисе Еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения на этом фоне.

