FT: Британии потребуется 800 млрд фунтов для выполнения новых целей НАТО

Газета Financial Times и консалтинговое подразделение EY-Parthenon отмечают, что Британии потребуется увеличить оборонные расходы на 800 млрд фунтов стерлингов (более 1 трлн долларов) до 2040 года, чтобы выполнить новые обязательства в рамках НАТО, передает ТАСС.

Аналитики сообщили, что такие вложения необходимы для достижения целей, сформулированных после давления со стороны Дональда Трампа.

В частности, на июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение о доведении оборонных расходов европейских стран до 5% ВВП к 2034 году. Одновременно Лондону предстоит расширить оборонный портфель: в планах строительство казарм, разработка автономных систем, модернизация военных заводов и инфраструктуры для военно-морских баз.

Дополнительное финансирование потребуется и для транспортной инфраструктуры, чтобы повысить мобильность, устойчивость цепочек поставок и внедрять стратегические технологии. Матс Перссон из EY подчеркнул, что новые приоритеты в оборонной сфере серьезно меняют финансовую повестку страны. Он добавил, что в ближайшие 15 лет Британия столкнётся с растущими потребностями в капитальных инвестициях из-за масштабных преобразований в нескольких ключевых сферах.

Ранее британский замминистра обороны Алистер Карнс выразил сомнения в прежней надежности США по обеспечению коллективной обороны НАТО.

Командование британских вооруженных сил заявило, что даже повышение военного бюджета до 2,5% ВВП к 2027 году не обеспечит выполнение всех задач модернизации.

