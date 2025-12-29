Ford подал заявки на регистрацию товарных знаков в России по семи классам

Tекст: Мария Иванова

Американский автопроизводитель Ford Motor Company подал сразу две заявки на регистрацию товарных знаков «Форд» и Ford на территории России, передает ТАСС.

Заявки были отправлены 26 декабря 2025 года непосредственно из США компанией «Форд мотор компани».

В документах указано, что товарные знаки регистрируются по семи различным классам МКТУ, среди которых автомобили и их комплектующие, транспортные и финансовые услуги, а также услуги по ремонту автомобилей и продаже транспортных средств. Данные о заявках опубликованы в реестре Роспатента.

Напомним, что в 2022 году Ford приостановил свою коммерческую деятельность в России в связи со спецоперацией на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 декабря компания Toyota зарегистрировала три торговые марки в России в декабре.

Audi зарегистрировал свой товарный знак в России в начале декабря после ухода Volkswagen

Ранее Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России.